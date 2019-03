È stata rinviata la conferenza di servizi in programma per questa mattina a Pescara in cui si sarebbe dovuto discutere del progetto della Vallecena srl, la società che intende realizzare un impianto di trattamento di rifiuti speciali con annessa discarica nel territorio di Furci. La comunicazione è arrivata ieri sera con una comunicazione agli enti, in totale 13, che dovranno prendervi parte. "Alla luce dell’impossibilità, comunicata dall’Arta del distretto di San Salvo-Vasto, di rimettere il parere di competenza nelle tempistiche stabilite, la conferenza di servizi non si terrà ed è rimandata a data da destinarsi".

Questo rinvio richiesto dall'Arta evidenzia come la situazione si presenti delicata, vista la natura dell'impianto che la società Vallecena intende realizzare. L'assetto idrogeologico del terreno, con la zona bianca su cui ricade il progetto circondata da una zona gialla, impone all'agenzia regionale un approfondimento degli studi necessari. Per questo è arrivata la richiesta di rinvio, così da poter studiare attentamente ogni dettaglio.

Lo scorso 28 febbraio era stata un'assemblea con quasi tutti i sindaci del Vastese ad esprimere la contrarietà alla realizzazione dell'impianto con discarica di rifiuti speciali. A loro si è aggiunta la voce del Movimento 5 Stelle del territorio, che aveva annunciato già la presenza a Pescara al fianco dei sindaci in occasione della conferenza di servizi. Appuntamento rimandato con le istituzioni del territorio che proseguiranno nel percorso per far valere le proprie istanze.