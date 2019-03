Sul territorio dell’alto vastese arriva il progetto Europeo “EFFECT” (Upgrading of Energy Efficiency Public procurement for a balanced economic growth of SEE area) che vede la regione Abruzzo capofila di un partenariato di otto Paesi del Sud Est Europa. E’ stato, infatti, firmato, il 28 febbraio a Pescara il protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo e i quattro comuni che sono stati individuati tramite il bando pubblico per il Patto dei Sindaci. Si tratta dei comuni di Castellalto, Celenza sul Trigno, Moscufo e Pratola Peligna, le cui amministrazioni si impegnano ad adottare i criteri di efficienza energetica stabiliti nelle linee guida del Progetto Effect.

“La firma del protocollo d'intesa - spiega il sindaco Venosini, sindaco di Celenza sul Trigno - rappresenta un passaggio importante, di applicazione di criteri di efficienza energetica sul territorio”. Il progetto EFFECT nasce dalla necessità di innovare le procedure degli appalti pubblici nei paesi SEE coinvolti e stimolarne l’integrazione con i criteri di efficienza energetica definiti a livello europeo, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi europei in ambito energetico. In particolare EFFECT intende superare le barriere nazionali nell’implementazione di procedure di efficienza energetica negli appalti pubblici facilitando il coordinamento a livello transnazionale ed il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di energia ed utilizzo razionale delle risorse nei paesi partner del Progetto. Nell’Unione Europea la spesa pubblica è pari al 17% del PIL.

Con tale significativo potere di mercato le autorità pubbliche non solo sono in grado di realizzare sostanziali miglioramenti ambientali, economici e sociali diretti, ma sono anche capaci di esercitare una considerevole influenza nell’orientare l’intero mercato verso la fornitura di prodotti e servizi sostenibili dal punto di vista energetico e ambientale. Il settore pubblico può creare nuovi mercati per tecnologie, servizi e modelli commerciali efficienti sotto il profilo energetico.

Daniele Leone