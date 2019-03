Quella appena passata è stata una domenica di Carnevale che sarebbe trascorsa uguale a tutte le altre domeniche se non ci fosse stata la buona volonta di gruppi organizzati pronti a darsi da fare per mantenere vive tradizioni e creare occasioni di festa per i bambini. Qualche parrocchia ha organizzato giochi gratuiti per i bimbi (dando la possibilità a chi in tempo di crisi non può permettersi feste a pagamento), mentre il gruppo dei cantori del circolo socio-culturale Sant'Antonio Abate ha rinnovato la tradizione del canto de La Štorie, scritta da Fernando D'Annunzio. È stata un'edizione speciale, la ventesima curata dal poeta vastese, che per l'occasione ha raccolto in un volume i due decenni di Štorie di cui è raffinato autore. Il canto, eseguito nella parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo e poi nel centro storico, è stato molto apprezzato dagli spettatori, con la sua grande carica ironica che intreccia fatti e personaggi nazionali e locali.

E per chi non avesse avuto l'occasione di ascoltare La Štorie 2014 vi riproponiamo il video realizzato in occasione della presentazione del libro di Fernando D'Annunzio.

foto di Costanzo D'Angelo