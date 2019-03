Tutto facile per l'Audax Palmoli nella 4ª giornata di ritorno del campionato di serie C di calcio femminile. La formazione allenata da Nicola Di Santo batte la Femminile L'Aquila con il punteggio di 5-0 e conquista altri 3 punti in classifica che le permettono di restare in testa al campionato, con il Pescara che ha una gara in meno disputata (avendo già disputato la sfida con il Chieti in cui non ci sono punti in palio). La partita di Palmoli è durata appena 32 minuti, prima che l'arbitro fosse costretto a decretarne la sospensione.

Infatti L'Aquila, a quota zero punti in campionato, sta vivendo questo girone di ritorno con molti problemi. Nella trasferta contro la Pro Vasto si era presentata con 10 giocatrici da schierare in campo, a Palmoli erano addirittura sette, il minimo consentito dal regolamento. Con questa situazione, nella mezz'ora giocata, l'Audax ha segnato cinque gol con Marino, Pasciullo e la tripletta di bomber Di Ninni. Poi, un infortunio per una delle giocatrici, ha lasciato la squadra in 6 con l'arbitro che non ha potuto fare altro se non applicare il regolamento e mandare tutti negli spogliatoi.

L'Audax ne ha quindi approfittato per una seduta di allenamento con la rosa al completo, visto che durante la settimana non c'è mai la possibilità di avere tutte le giocatrici a disposizione di mister Di Santo. Ora, dopo una settimana di pausa del campionato, si tornerà in campo il prossimo 16 marzo nella sfida casalinga contro il Real Bellante, squadra che all'andata si impose sulle palmolesi per 1-0.