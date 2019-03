Prima Categoria, girone B. La capolista Fara San Martino perde 1-0 sul campo del Trigno Celenza di mister Buda, gol di Di Pardo, e fa un favore allo United Cupello che nell'anticipo di sabato ha vinto 3-1 contro il Guastameroli con doppietta di Zara, arrivato a quota 20 gol in campionato, e rete di Marino che aveva aperto le marcature, per gli ospiti a segno Pasquini. Per i rossoblu di mister Di Francesco, che sono ora ad un punto dalla vetta con la migliore difesa del torneo, si tratta del 17esimo risultato utile consecutivo. Per i cupellesi inizia il momento cruciale della stagione.

Il Tre Ville perde 2-1 a Palombaro e scivola al quinto posto, dietro ne approfitta lo Scerni che supera 2-1 in casa il Roccaspinalveti e si piazza in terza posizione. In gol Di Martino e mister Praino all'80'. Balzo in avanti anche del Real Montazzoli che vince 2-1 a Castelfrentano e sale in quarta posizione. Si avvicina alle zone di vertice il Casalbordino ora sesto e sempre più lanciato e inserito nella lotta play-off. I casalesi continuano a vincere, a Lanciano contro la Spal finisce 3-1 con doppietta di Della Penna e rete di Di Matteo. Torna alla vittoria lo Sporting San Salvo che sabato ha vinto 3-0 in casa contro il Monteodorisio. Pareggio a reti inviolate tra Casolana e Real San Giacomo.

Nel prossimo turno interessanti sfide United Cupello-Scerni e Fara San Martino-Casalbordino.

I risultati della 13esima giornata di Prima Categoria (6° di ritorno), girone B. Casolana-Real San Giacomo 0-0, Castelfrentano-Real Montazzoli 1-2, Palombaro-Tre Ville 2-1, Scerni-Roccaspinalveti 2-1, Spal Lanciano-Casalbordino 1-3, Sporting San Salvo-Monteodorisio 3-0, Trigno Celenza-Fara San Martino 1-0, United Cupello-Guastameroli 3-1

La classifica. Fara San Martino 46, United Cupello 45, Scerni 39, Real Montazzoli 38, Tre Ville 37, Casalbordino 37, Palombaro 37, Guastameroli 29, Trigno Celenza 26, Roccaspinalveti 23, Real San Giacomo 23, Sporting San Salvo 22, Spal Lanciano 21, Casolana 21, Monteodorisio 13, Castelfrentano 12

Il prossimo turno, domenica 9 marzo, ore 15.00. Fara San Martino-Casalbordino, Guastameroli-Castelfrentano, Monteodorisio-Palombaro, Real Montazzoli-Spal Lanciano, Real San Giacomo-Sporting-San Salvo, Roccaspinalveti-Trigno Celenza, Tre Ville-Casolana, United Cupello-Scerni

Seconda Categoria, girone G. Prosegue la fuga della capolista Paglieta che ha la meglio per 3-2 sull'Incoronata che sfiora l'impresa sul campo della prima della classe. I vastesi, che devono rinunciare a vari uomini tra infortuni e squalifiche, vanno subito in vantaggio dopo due minuti con Priolo e al 37' raddoppiano con Ciccotosto. Nella ripresa la musica cambia, l'Incoronata cala, come se fosse rimasta negli spogliatoi e al 50' i padroni di casa accorciano le distanze su una respinta del portiere ospite. I vastesi al 13' subiscono il pareggio e subito dopo vanno sotto per il definitivo 3-2.

Il Real Montalfano resta distanziato di cinque lunghezze nonostante la vittoria interna per 3-2 sul Colledimezzo. A Carunchio il Gs Montalfano passa 3-1 contro il Mario Turdò, a segno Borrelli, Torricella e Pellegrino. Il Fossacesia sconfigge 1-0 in casa il Mario Tano, a Gissi vince il Fresa 3-1 e scavalca in classifica i ravali odierni, il Furci perde 2-0 a Casalanguida. Rinviata San Buono-Valle Del Treste Liscia.

I risultati della 18esima giornata (5° di ritorno) di Seconda Categoria, girone B. Casalanguida-Furci 2-0, Fossacesia 90-Mario Tano 1-0, Gissi-Fresa 1-3, Mario Turdò-Montalfano 1-3, Paglieta-Incoronata 3-2, Real Montalfano-Colledimezzo 3-2, San Buono-Valle Del Treste Liscia rinviata

La classifica. Paglieta 39, Real Montalfano 34, Gs Montalfano 32, San Buono* 31, Incoronata Calcio Vasto 29, Mario Tano 29, Fresa 27, Gissi 25, Fossacesia 25, Mario Turdò 20, Furci 20, Colledimezzo 17, Casalanguida 15, Valle Del Treste Liscia* 6

Il prossimo turno, domenica 9 marzo, ore 15.00. Colledimezzo-Mario Tano, Fresa-Fossacesia, Furci-San Buono, Incoronata-Casalanguida, Mario Tano-Paglieta, Montalfano-Gissi, Valle Del Treste Liscia-Real Montalfano

Terza Categoria Vasto. Fermo il campionato che riprenderà domenica prossima alle 15.00 oggi si è recuperata la gara tra Guilmi e Sporting Vasto. Vastesi in vantaggio al 64' con Di Camillo, pareggio dei padroni di casa al 75' con Lacanale. Un punto che permette allo Sporting di salire a 9 punti e abbandonare l'ultimo posto in classifica. Il Guilmi aggancia la Virtus Tufillo al quarto posto e si candida per un posto nei play-off. Nel prossimo turno la squadra di Melluso affronterà in casa la capolista Odorisiana mentre il Guilmi andrà a fare visita alla Virtus Rocca San Giovanni seconda forza del campionato.

Il programma della 16esima giornata (5° di ritorno) della Terza Categoria Vasto. Carunchio-Real Alto Vastese, Casalese-Lentella, Dinamo Roccaspinalveti-Lupi Marini, Sporting Vasto-Odorisiana, Virtus Tufillo-Real Porta Palazzo, Virtus Rocca San Giovanni-Guilmi

La classifica. Odorisiana 36, Virtus Rocca San Giovanni 33, Carunchio 26, Virtus Tufillo 23, Guilmi 23, Real Porta Palazzo 22, Casalese 20, Dinamo Roccaspinalveti 15, Real Alto Vastese 15, Lupi Marini 12, Sporting Vasto 9, Lentella 8

Il prossimo turno, domenica 16 marzo ore 15.00. Guilmi-Carunchio, Lentella-Sporting Vasto, Lupi Marini-Virtus Tufillo, Odorisiana-Dinamo Roccaspinalveti, Real Alto Vastese-Casalese, Real Porta Palazzo-Virtus Rocca San Giovanni