Torna al successo all’Aragona la Vastese che non vinceva in casa da 4 turni. Contro l'Alba Adriatica finisce 3-1. Protagonista di giornata Peppe Soria, autore di due gol, al 44’ e al 49’ e un assist per Torres che ha firmato la terza marcatura al 69’. L’attaccante vastese, che non segnava da tre partite, sale a quota 12 reti in campionato ed è il miglior marcatore stagionale dei biancorossi davanti a Torres che arriva a 10. Si tratta della decima vittoria per la Vastese che ora ha 40 punti in classifica.





La partita. La Vastese ospita all'Aragona l'Alba Adriatica distanziata di una lunghezza dai biancorossi sesti in classifica. La squadra di Lemme domenica scorsa a Civitella Roveto è tornata alla vittoria, ma non conquista i tre punti in casa dal 3-0 contro il Capistrello datato 8 dicembre 2013, poi tre pareggi e una sconfitta. La compagine allenata da mister Di Serafino gioca per la salvezza, obiettivo ormai quasi raggiunto, potrebbe risentire del recupero di mercoledì contro l’Avezzano che si è imposto 2-0. All’andata è finita 1-1.

Mini rivoluzione per i padroni di casa in porta c’è Bruno, alla seconda presenza dopo quella contro il Vasto Marina, Cialdini, Miccoli e Irmici, vanno in panchina per scelta tecnica. Benedetti e D’Adamo infortunati, i centrali di difesa sono Triglione e Catenaro, si rivede Cardone dopo la sfortunata partita di San Salvo. L'Alba Adriatica deve fare a meno di Pirelli, autore di 10 gol. Prima del calcio d’inizio viene osservato un minuto di silenzio per ricordare Antonio Monteferrante ex capitano della Pro Vasto scomparso venerdì. In curva affluenza minima, i tifosi non sono presenti per protestare contro le decisioni della Questura ritenute troppo repressive.

Al 7' ci provano subito i padroni di casa, punizione di Avantaggiato dalla distanza, la palla sorvola la traversa, un minuto dopo Battista prende palla a centrocampo, avanza centralmente, calcia in porta dal limite, ma è fuori.

Al 10' Triglione dalla difesa serve Soria sulla destra, l'attaccante si accentra e tira di sinistro, Masi para senza problemi. Al 13' contropiede dell'Alba Adriatica, Spinozzi entra in area, Berardi e Catenaro chiudono in angolo, sul corner successivo Scarpetti di testa manda alto.

I biancorossi provano a sbloccare la gara, Torres ha due buone occasioni, al 19’ quando Cardone dalla sinistra crossa in mezzo, l’attaccante di testa da due passi manda a lato, al 23' D'Antonio dalla destra ancora in area per l’argentino che non riesce a colpire.

Al 33' punizione dal limite per la Vastese, batte Torres, palla sulla barriera, sulla ribattuta arriva Cardone che manda sul fondo. Al 44' padroni di casa in vantaggio, corner di Avantaggiato, Triglione tira in porta, Masi respinge, la palla torna in gioco, batti e ribatti in difesa, arriva Soria che la mette dentro.

Al 49' la Vastese raddoppia, Soria entra in area, si allarga e lascia partire un diagonale che beffa Masi con la complicità di Torres. Passano due minuti e accorcia l'Alba Adriatica con Spinozzi che lanciato a rete da Belardinelli supera Berardi e con un pallonetto mette alle spalle di Bruno. Torna lo spettro della rimonta, già subita troppe volte in stagione, ma la squadra di Lemme sa cosa fare e chiude subito i conti per non rischiare più.

Al 69' la Vastese arriva la terza rete, a segno Torres di testa su cross perfetto di Soria dalla destra, l'argentino esulta e ringrazia il compagno. Al 78' ospiti in avanti, la conclusione da fuori area di Antonacci sorvola la traversa, all’85' punizione di Liguori dal limite, Bruno si distende e mette in corner.

Al 90’ Alba Adriatica con un uomo in meno per il doppio giallo per Faragalli per proteste. Dopo l’ammonizione il giocatore ha applaudito la scelta del direttore di gara ed è scattato il secondo giallo.

Finisce 3-1, la Vastese conquista la seconda vittoria consecutiva e nel prossimo turno affronterà l'Antinrocca sconfitta 3-0 dal River Casale. Restano ancora da definire la data, probabilmente in anticipo al sabato, e il campo dove si giocherà.

Tabellino

Vastese-Alba Adriatica 3-1 (1-0)

Marcatori: 44’ Soria (Vastese), 49’ Soria (Vastese), 51’ Spinozzi (Alba Adriatica), 69’ Torres (Vastese)

Vastese: Bruno, Berardi, Cardone (60’ Miccoli), Battista (71’ Rossodivita), Triglione, Catenaro, Balzano, Avantaggiato, Torres (82’ Miani), Soria, D’Antonio. A disposizione Cialdini, Galiè, Piccinini, Irmici. Allenatore Lemme

Alba Adriatica: Masi, Arietti, D'Eustacchio, Scaramazza, Scarpetti, Faragalli, Antonacci, Ianni (92’ Ruggieri), Spinozzi (93’ De Berardinis), Liguori, Belardinelli (77’ Di Nicola). A disposizione Petrini, Calvaresi, Di Antonio, Cicconi. Allenatore Di Serafino

Arbitro: Davide Ranalli di Pescara (Filippo Pellicciotta e Nicola Ferrante di Lanciano)

Ammoniti: D’Eustacchio (Alba Adriatica), Triglione (Vastese), Ianni (Alba Adriatica), Scaramazza (Alba Adriatica)

Espulsi: Faragalli (Alba Adriatica) al 90’ per proteste

I risultati della 27esima giornata di Eccellenza (10° di ritorno), domenica 2 marzo, ore 15.00. Acqua&Sapone-Vasto Marina 2-2, Capistrello-Civitella Roveto 4-0, Miglianico-San Salvo 2-0, Montorio-Avezzano 3-2, River Casale-Altinrocca 3-0, Rosetana-Francavilla 1-3, Torrese-Pineto 3-1, Vastese-Alba Adriatica 3-1, Virtus Cupello-San Nicolò 1-6

La classifica. San Nicolò 73, Avezzano 60, Torrese 52, Capistrello 49, Pineto 40, Vastese 40, Alba Adriatica 36, Miglianico 36, San Salvo 35, River Casale 30, Rosetana 29, Francavilla 29, Acqua&Sapone 28, Montorio 27, Vasto Marina 27, Virtus Cupello 25, Altinrocca 19, Civitella Roveto 14

Il prossimo turno, domenica 9 marzo, ore 15.00. Alba Adriatica-Torrese, Altinrocca-Vastese, Avezzano-River Casale, Civitella-Montorio, Francavilla-Capistrello, Pineto-Virtus Cupello, San Nicolò-Acqua&Sapone, San Salvo-Rosetana, Vasto Marina-Miglianico