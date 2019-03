Domenica alle 15.00 si gioca la 27esima giornata del campionato di Eccellenza abruzzese. La Vastese ospita all'Aragona l'Alba Adriatica che in classifica è dietro di un punto dai biancorossi sesti in classifica che domenica scorsa a Civitella Roveto sono tornati alla vittoria, ma non festeggiano un successo in casa dal 3-0 in casa contro il Capistrello datato 8 dicembre 2013. La squadra di Di Serafino gioca per la salvezza, obiettivo ormai quasi raggiunto, potrebbe arrivare stanca al match di domenica avendo giocato anche mercoledì, quando nel recupero è stata sconfitta 2-0 dall'Avezzano.

In casa Vastese si punta a chiudere nel miglior modo possibile la stagione ma è chiaro che ormai tutti pensano già al futuro. Qualcosa in più dovrebbe essere reso noto entro una o due settimane.

Su zonalocale.it a partire dalla ore 15.00 in questa pagina sarà possibile seguire la cronaca in diretta di Vastese-Alba Adriatica, mentre nel box segui lo sport, sulla destra, saranno visibili tutti i risultati in tempo reale del campionato di Eccellenza.

Il Vasto Marina dopo lo stop interno contro il Capistrello ha bisogno di riprendere a fare punti, a Montesilvano, contro l'Acqua&Sapone, avanti di un punto, è scontro diretto. I padroni di casa dovranno fare a meno Di Paolo, per i vastesi è in dubbio Veron.

Il San Salvo scende in campo a Miglianico dopo il pareggio subito nel finale domenica in casa c'è voglia di rivalsa tra i biancazzurri che però devono fare a meno di Lapiccirella che è stato squalificato. Nel Miglianico non ci saranno Marotta e Palena. La Virtus Cupello vorrebbe interrompere l'astinenza da vittoria che dura da 7 giornate, ma al Comunale arriva l'avversario peggiore, la capolista San Nicolò che non vede l'ora di chiudere i conti e conquistare la matematica promozione in Serie D. Per i rossoblu di Memmo anche un pareggio sarebbe un ottimo risultato.

Le altre vastesi. In Promozione il Real Tigre affronta la trasferta di Silvi contro l’ex attaccante della Vastese Davide Antignani, i gialloneri vogliono tornare a vincere e sulla carta può essere l'occasione giusta. In Prima Categoria il Trigno Celenza di mister Buda è chiamato a fare un favore allo United Cupello, bloccando la corsa del Fara San Martino aiuterebbe i rossoblu. A patto che la squadra di mister Di Francesco, impegnata oggi in casa contro Guastameroli, vinca. Casalbordino gioca in trasferta a Lanciano contro la Spal, lo Sporting San Salvo attende il Monteorodisio e lo Scerni il Roccaspinalveti.

In Seconda l’Incoronata va a fare visita alla capolista Paglieta, San Buono ospita la Valle Del Treste Liscia, il Real Montalfano attende il Colledimezzo mentre il Gs Montalfano va a Carunchio contro il Mario Turdò, in programma anche Gissi-Fresa e Casalanguida-Furci. Ferma la Terza Categoria che riprenderà domenica prossima, domenica si recupera Guilmi-Sporting Vasto.

Il programma della 27esima giornata di Eccellenza (10° di ritorno), domenica 2 marzo, ore 15.00. Acqua&Sapone-Vasto Marina, Capistrello-Civitella Roveto, Miglianico-San Salvo, Montorio-Avezzano, River Casale-Altinrocca, Rosetana-Francavilla, Tornese-Pineto, Vastese-Alba Adriatica, Virtus Cupello-San Nicolò

La classifica. San Nicolò 70, Avezzano 60, Torrese 49, Capistrello 46, Pineto 40, Vastese 37, Alba Adriatica 36, San Salvo 35, Miglianico 33, Rosetana 29, River Casale e Acqua&Sapone 27, Vasto Marina e Francavilla 26, Virtus Cupello 25, Montorio 24, Altinrocca 18, Civitella Roveto 14

Il prossimo turno, domenica 9 marzo, ore 15.00. Alba Adriatica-Torrese, Altinrocca-Vastese, Avezzano-River Casale, Civitella-Montorio, Francavilla-Capistrello, Pineto-Virtus Cupello, San Nicolò-Acqua&Sapone, San Salvo-Rosetana, Vasto Marina-Miglianico