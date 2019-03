Vittoria incredibile per la BCC Vasto Basket che in una partita dalle mille emozioni riesce a battere l'Eurobasket Roma in casa sua e conquista due punti preziosissimi per la classifica. Tanto agonismo per un match intenso e in cui entrambe le formazioni hanno giocato a viso aperto, pur commettendo tanti errori. Quella della formazione del presidente Spadaccini è una vittoria che vale doppio, viste le condizioni che si sono create sin dai primi minuti, con l'infortunio di Dipierro, i falli che di fatto hanno tenuto quasi sempre fuori Sergio e un Di Carmine che rientrava dopo due settimane di stop. Una vittoria cercata fino alla fine che premia la grinta della squadra vastese, in festa alla sirena finale.

La cronaca. L’avvio della gara è targato BCC Vasto Basket che, con il canestro di Marinelli su assist di Dipierro e con la prima bomba di Serroni, si porta sul 5-0. Da quel momento è blackout, con l’Eurobasket che piazza un parziale di 13-0, approfittando in diverse occasioni di palle perse dai biancorossi. Nell’azione che vede la BCC Basket tornare al canestro arriva la notizia più brutta di giornata. Dipierro va a segno ma, nel ricadere a terra, la sua caviglia si gira e il play vastese è costretto ad uscire dal campo. Coach Di Salvatore manda in campo Durini in cabina di regia e si rivede Gianluca Di Carmine. È l’ingegnere a suonare la carica, con 6 punti che riportano i vastesi in pareggio. Solo nel finale i padroni di casa trovano il canestro del nuovo sorpasso.

In apertura di secondo quarto è Serroni, ancora dalla linea dei tre punti, a riportare i suoi in vantaggio. Poi è monologo romano, con i padroni di casa che riescono a sfruttare il momento di appannamento dei vastesi per prendere il largo. I padroni di casa arrivano fino al +12, ma poi la squadra di coach Di Salvatore ha la forza per rifarsi sotto. Marinelli capitalizza il buon assist di Durini, chiamato a tenere le redini del gioco per tutta la gara, e poi con un chirurgico Serroni che fa 3 su 3 dalla lunga distanza. In chiusura Di Carmine accorcia ulteriormente, per il 34-29 con cui si chiude la prima metà di gara.

Negli spogliatoi Di Salvatore ricompatta le fila e i suoi al rientro in campo rispondono presente. Apre le danze Sergio, con un canestro da 3, poi Durini compie la missione pareggio. Altro colpo per coach Di Salvatore, costretto a richiamare Sergio in panchina per il quarto fallo commesso. In grande spolvero Serroni, che recupera palla nella sua area e va a segnare, conquistando anche il tiro libero aggiuntivo per il fallo subito. Partita agonisticamente intensa e Casale rimedia un tecnico per proteste. Serroni fa 1 su 2 dalla lunetta, ma poi, nell’azione successiva, scuote la retina con il quarto tiro da 3 sui 4 tentati. Ma sono troppe le palle perse dagli ospiti nella metà campo avversaria e così l’Eurobasket può trovare per due volte il pareggio. Tanto pressing dei padroni di casa sui portatori di palla della BCC Vasto Basket, con Durini che riesce sempre a cavarsela, anche se la pressione sopportata lo porta ad essere meno preciso del solito al tiro. Di Tizio riesce a far allungare la BCC Vasto Basket fino al massimo vantaggio di +6, poi nel finale è l’Eurobasket a spingere forte e riportarsi sotto sul 47-49.

Neanche il tempo di iniziare e gli arbitri puniscono oltremodo la BCC Vasto Basket, fischiando il quinto fallo che manda fuori Biagio Sergio (il 3° in attacco) e poi, sulle conseguenti proteste della panchina biancorossa arriva il tecnico che porta l’Eurobasket in lunetta per i canestri del pareggio. Entrambe le squadre vanno a caccia della vittoria e i padroni di casa trovano il nuovo sorpasso con la tripla di De Angelis. Poi sono tanti gli errori da una parte e dall’altra, la BCC Vasto Basket trova nuovamente un vantaggio di 3 punti, ricucito ancora da Staffieri che infila una bomba aiutandosi col tabellone. L’inerzia del match sembra essersi spostata a favore dei padroni di casa, che per due volte vanno avanti. Ma i biancorossi non stanno a guardare e riescono a controbattere prima con Di Carmine e poi con la tanta attesa tripla di Durini. Ai biancorossi sfugge il colpo del ko, con Di Tizio e Durini che fanno solo 1/2 ai liberi. Ultimi secondo con l'Eurobasket che porta palla dovendo recuperare 2 punti di svantaggio. De Angelis sta per segnare comodamente da sotto ma alle sue spalle arriva Di Tizio che lo stoppa in maniera incredibile. Ultimi 3 secondi e la palla arriva ad un giocatore romano che, dalla linea dei tre punti, manda la palla sul ferro. Finisce 66-64 per la BCC Vasto Basket.

Eurobasket Roma - BCC Vasto Basket 64-66 (15-13/34-29/47-49/64-66)

Eurobasket Roma: Casale 11, Vaiani 10, Pierangeli 18, Tommasello 12, Staffieri 9,Guagliardi 0, Barraco 0, Montesi 4, Romeo 0, Alviti ne. Coach: Bongiorno

BCC Vasto Basket: Dipierro 2, Serroni 17, Di Tizio 7, Sergio 5, Marinelli 11, Durini 6, Di Carmine 18, Ierbs 0, Menna ne, Saglioccolo ne. Coach: Di Salvatore