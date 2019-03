Applausi a scena aperta questa mattina per il concerto di Michele Gazich, accompagnato dal suo chitarrista Marco Lamberti, nell'auditorium del Liceo Artistico di Vasto. E' stata questa la prima tappa del tour europeo che porterà il musicista e compositore "multietnico" in giro per presentare il suo ultimo lavoro Una storia di mare e di sangue. Il concerto è stato l'apice di un percorso che ha visto gli studenti del Liceo Pantini-Pudente partecipare al laboratorio tenuto da Gazich, in cui hanno potuto confrontarsi con lui sulle tematiche alla base della sua musica. Ad introdurre l'appuntamento la professoressa Maria Grazia Angelini, che ha portato i saluti della dirigente Letizia Daniele. Questo appuntamento vastese è stato ideato insieme al sindaco di Cupello, Angelo Pollutri, che ha condiviso il tema di un'Europa aperta all'accoglienza, come aveva spiegato lo stesso Gazich a zonalocale.it in un'intervista nei giorni scorsi.

Gli studenti hanno assistito con attenzione e partecipazione al concerto, con tanti applausi quando in scena è entrato il loro compagno Jacopo Pellicciotti che, con la sua zampogna, ha avuto l'onore di poter suonare insieme al maestro Gazich.

foto di Costanzo D'Angelo - Occhio Magico