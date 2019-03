Attimi di tensione nel centro storico di Monteodorisio. Erano circa le 12 di ieri mattina quando un uomo con il volto coperto e armato di un coltello si è introdotto nella palazzina di Largo Fanghella in cui ci sono due studi medici. È entrato prima in uno studio e poi nell'altro, intimando ai due medici di consegnarli del denaro. I due dottori, cercando di non perdere la calma, hanno consegnato il denaro che avevano nel portafogli, 150 euro uno e 20 euro l'altro. In quel momento la casualità ha voluto che non ci fossero pazienti in nessuno dei due studi, così il rapinatore, una volta ottenuta la modesta cifra di denaro, si è dileguato tra i i vicoli del centro storico.

È stato richiesto l'intervento dei carabinieri, che sono giunti prontamente sul posto e si sono messi sulle tracce del rapinatore. Le ricerche da parte dei militari dell'arma sono andate avanti per tutta la giornata, ascoltando anche molti cittadini per capire se hanno notato qualche persona non nota in paese aggirarsi nei dintorni.

Difficile possa trattarsi di qualcuno del paese. Persone del luogo, anche se con il volto coperto, verrebbero riconosciute con facilità dai due medici, che lavorano da anni a Monteodorisio. L'auspico è che le ricerche dei carabinieri possano portare a scoprire l'autore di questo gesto.