All'Istituto comprensivo “P.S. Zimarino” di Casalbordino dal 26 febbraio al 24 marzo in programma nell'aula magna della scuola media, il cineforum “Storie di migranti”.

"Il nostro paese, da anni si trova ad affrontare il drammatico evento degli sbarchi di clandestini provenienti da paesi colpiti da guerre e miseria, che vedono nella nostra penisola un miraggio per un futuro migliore". Spiega il dirigente scolastico Livio Tosone.

"L’incontro con le storie di questi uomini e queste donne arrivati dal mare raccontate ai più piccoli dal cinema di animazione di Ocelot “Azur e Asmar “ Kirikou e la strega Karaba” ed ai più grandi da registi come Crialese “terraferma” , M.T. Giordana “quando sei nato non puoi nasconderti” rappresenterà un occasione per la conoscenza di altri vissuti, radici, tradizioni e culture non da tollerare, ma di cui godere come espressione piena della complessità umana".