La sezione di Italia Nostra del Vastese ha organizzato per il prossimo 2 marzo una passeggiata lungo il tratto dell’ex strada ferrata che dal Sinello arriva all’altezza di Mottagrossa (poco più di 2 Km). L’iniziativa aderisce alla Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate e, nel caso specifico, si avvale della collaborazione dell’Associazione "COBAS del Lavoro Privato" di Vasto e della Confederazione COBAS Abruzzo.

Sarà un’occasione preziosa per scoprire i luoghi della Riserva meno compromessi dalla presenza umana e per assumere coscienza della necessità di conservarli e di tutelarli nel loro naturale ed ineluttabile processo di perenne trasformazione: stretti e profondi fossi impenetrabili, costoni franati a monte e a valle dell’ex tracciato, ambienti umidi nascosti, una ricca ed esuberante

macchia mediterranea sono alcuni degli elementi naturali da scoprire.

Le opere di ingegneria ferroviaria arricchiscono il quadro con possenti strutture di contenimento in muratura e con grandi canali di drenaggio in pietra squadrata, resi visibili in alcuni tratti dai numerosi movimenti franosi riattivatisi a causa della totale assenza di manutenzione da oltre vent’anni.

Il progetto del Comune di Vasto “Pista Ciclabile nella Riserva di Punta Aderci” vi prevede il passaggio di una pista ciclabile. Riteniamo che l’idea sia di per sé meritoria, ma nel caso concreto specifico è altrettanto vero che il progetto merita una discussione seria e ponderata, che deve necessariamente partire dalla conoscenza diretta dei luoghi interessati dai lavori previsti nel progetto.

Luogo di incontro: davanti all’ingresso del Centro Vacanze Poker di Casalbordino Lido

Data: domenica 2 marzo 2014

Orario inizio: 9,45

Orario fine: 12,30

E’ d’obbligo l’abbigliamento da escursione (il fango abbonda)

Informazioni:

vasto@italianostra.org

pagina facebook Italia Nostra del Vastese

www.ferroviedimenticate.it