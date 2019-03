Il conto alla rovescia sta per terminare. Domani, dopo la meritata pausa invernale, la Gelateria Biancaneve, delle sorelle Chiaravita e Sabina Del Borrello, aprirà i battenti per la sua quarta stagione. Nel corso di questi anni di attività, che hanno fatto seguito ad una grande esperienza acquisita dalle due dinamiche titolari in diverse gelaterie e pasticceria, la gelateria di via Madonna dell’Asilo è diventato un punto di riferimento per il territorio. E, anche quest’anno, le novità non mancheranno. “Abbiamo deciso di intraprendere un percorso nel biologico - spiegano Chiaravita e Sabrina mentre si alternano tra il laboratorio e lo spazio vendita in vista dell’apertura -. Il primo gusto che proporremo sarà la mandorla biologica, che presenteremo in maniera particolare. Tra i nuovi gusti, abbiamo provato in questi mesi a fare il gelato al melograno, con i frutti coltivati nelle nostre zone e proporremo anche questo gusto ai nostri clienti. E avremo anche una glassa al vino, l’abbiamo già sperimentata grazie alla collaborazione con una cantina locale. Quanto prima la troverete nel negozio”.

Il punto di forza della gelateria Biancaneve è senza dubbio la qualità. “Le materie prime sono le migliori a disposizione, abbiamo sempre prodotti freschi, non utilizziamo grassi idrogenati. Siamo ogni giorno in laboratorio per offrire prodotti sempre di giornata”. Una scelta precisa è stata quella di “non aumentare i prezzi rispetto allo scorso anno, nonostante le materie prime e i costi di gestione, come quello per l’elettricità siano aumentati. Ma è una scelta che ci siamo sentite di fare per la nostra clientela”.

Se le torte e i semifreddi della Gelateria Biancaneve sono ormai celebri, le due vulcaniche sorelle sono pronte a presentare una novità in questo settore. “In questi mesi di chiusura invernale ci siamo specializzate nel cake design realizzato con i semifreddi. Sarà qualcosa di molto originale, anche perchè siamo tra le prime gelateria, se non la prima, a proporla nella nostra zona”.

In questi anni è stato fondamentale il rapporto con i clienti per poter crescere. “Cerchiamo di migliorare sempre, sia affidandoci alla guida di grandi professionisti del settore che ascoltando costantemente i nostri clienti. È da loro che riceviamo consigli per degli esperimenti interessanti sui nuovi gusti da proporre, chiediamo quali sono i loro gusti, ci orientiamo in base a quello”. E poi non mancheranno gli eventi dedicati ai bambini. “Abbiamo diverse idee in cantiere, quando saranno pronte le annunceremo sulla nostra pagina facebook”.

Se i clienti storici in queste ultime settimane hanno inviato molti messaggi a Chiaravita e Sabina in vista della riapertura, le più felici sono certamente loro, nonostante tutte le complicazioni di essere lavoratrici e mamme (una con tre figli, l’altra con un bimbo in arrivo). “La passione per questo lavoro è tanta. Il periodo storico non è certamente dei migliori ma, nonostante tutto, continuiamo a portare avanti la nostra attività con tanto entusiasmo”. Con loro ci sarà anche lo staff che le ha accompagnate già negli scorsi anni, sempre con un sorriso pronto ad accogliere tutti quelli che varcheranno la porta di via Madonna dell'Asilo.

Da domani, sabato 1 marzo, per un buon gelato, un buon semifreddo o un’originale torta per festeggiare le ricorrenze importanti, la Gelateria Biancaneve sarà aperta tutti i giorni, dalle 11 alle 21.30 (tranne il mercoledì). “E per i mesi estivi avremo anche un’apertura prolungata con cornetti caldi dopo la mezzanotte”.

Gelateria Biancaneve

Via Madonna dell'Asilo, 254 - Vasto

Dal lunedì alla domenica 11-21.30 (chiuso mercoledì)

Facebook (clicca qui)

Informazione pubblicitaria