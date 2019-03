"Dopo aver ricevuto lo sfratto, per amore dei nostri figli, siamo arrivati a questo gesto di disperazione", dice Mariangela, madre di due bambini. Insieme a suo marito ha occupato abusivamente un appartamento delle case popolari di via Spataro, nel quartiere San Paolo, il più popoloso di Vasto.

A raccontare la vicenda è vastonewsradio in un video girato da Nicola Cinquina (guarda il filmato) e in un articolo di Stefano Lanzano, che scrive: "Di certo per il Comune districarsi da questa delicata situazione non sarà per niente facile. Se fino a ieri riconsegnare l’alloggio popolare al legittimo assegnatario, Domenico Cobea, di 44 anni, sembrava la via più sbrigativa per chiudere il caso, adesso, dopo che Mariangela, la giovane mamma di due bambine di 4 e 5 anni, ha raccontato per intero la sua storia, non si può sorvolare sulle difficoltà di quest’altra famiglia.

Lei e suo marito hanno occupato l’appartamento in via Spataro semplicemente perché non sapevano dove vivere, 'Dopo aver accumulato debiti perché non riuscivamo a pagare l’affitto e dopo aver ricevuto lo sfratto, per amore dei nostri figli, siamo arrivati a questo gesto di disperazione' ".