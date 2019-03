Sono preoccupati i sindaci del Vastese per il progetto della società Vallecena sril che intende realizzare un impianto di trattamento rifiuti speciali con annessa discarica nel territorio di Furci . Gli amministratori del territorio si sono già opposti a questo progetto, che ora torna al vaglio degli organi regionali.

Per questo domani, giovedì 27 febbraio alle 17, si riuniranno nella sala consiliare del Comune di Furci, "per fare il punto della situazione e approdare a un documento auspicabilmente condiviso in vista della Conferenza dei Servizi per l'autorizzazione integrata ambientale convocata presso la Regione Abruzzo il 4/3/2014", annuncia il sindaco Angelo Marchione.

Sarà un'assemblea pubblica, a cui sono invitati i cittadini, i rappresentanti delle istituzioni e delle forse politiche che vogliono esprimere una posizione sulla vicenda.