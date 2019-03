I tecnici della nazionale italiana l'avevano messa sotto osservazione nelle ultime esperienze nazionali, in particolare nei tornei di Terni. Ed ecco che per Gaia Smargiassi, giovanissima atleta vastese della San Gabriele Tennistavolo, è arrivata la prima chiamata per far parte della selezione azzurra.

La "piccola peste", che in questi anni di attività agonistica ha raccolto già un innumerevole numero di successi, molti dei quali battendo giocatori molto più grandi di lei, sarà tra i 44 giovani pongisti italiani che prenderanno parte allo stage e successivo internazionale di Lignano Sabbiadoro, dal 12 al 16 marzo. Sarà un'occasione molto importante, vista la presenza di ben 259 atleti provenienti dal 29 nazioni. Per Gaia già prima di partire c'è un piccolo record, in quanto sarà l'atleta più giovane partecipante.

La Federazione Italiana Tennistavolo, che vedrà ben 12 tecnici impegnati a Lignano, "ancora una volta investe molto in questa manifestazione che è una delle vetrine principali di verifica circa la bontà del lavoro che si sta portando avanti alacremente nel Settore Giovanile nella maggior parte delle regioni, grazie anche alla fondamentale collaborazione delle società sportive. Si tratta dei nostri migliori junior, cadet e minicadet sia maschili che femminili – spiega una nota della Federazione -che vengono costantemente seguiti e monitorati dai tecnici della Fitet, presenti anche loro all’edizione 2014 dell’Open ITTF d’Italia, appuntamento diventato tradizionale nel panorama delle manifestazioni giovanili organizzate dalla federazione mondiale in tutti i continenti".

Per la giovane vastese sarà l'occasione di confrontarsi con i pari età più bravi in circolazione ma soprattutto di essere guidata dai tecnici federali, che aggiungeranno molto a quanto già di prezioso insegnato ogni settimana dai suoi tecnici della San Gabriele, Paolo Caserta e Shan Jun. La notizia della prima convocazione azzurra ha riempito di orgoglio la dirigenza della società vastese. Un emozionato fratel Michele Ciaffi, presidente della San Gabriele e da sempre impegnato nella promozione del tennistavolo tra i giovani della città, ha espresso tutta la sua soddisfazione, augurandosi che la giovane atleta possa proseguire nella sua brillante ascesa e possa contribuire ad avvicinare tanti altri ragazzi a questa disciplina.