“Una partecipazione straordinaria che ha riacceso la speranza nel popolo del centrodestra, e non solo, della provincia di Chieti”. Non nasconde l’emozione per il risultato dell’affluenza alle primarie di Fratelli d’Italia svoltesi sabato e Domenica scorsi in provincia di Chieti, così come in tutta Italia, Antonio Tavani, Portavoce provinciale del partito di Giorgia Meloni e Guido Crosetto.

“Quasi 3mila elettori recatisi nei totali 6 seggi allestiti nel nostro territorio sono tanti, e ci dimostrano che il percorso che abbiamo intrapreso va nella giusta direzione” ha proseguito il Portavoce provinciale di Fratelli d’Italia, che non ha dimenticato di ringraziare “tutti coloro che hanno deciso di partecipare alle consultazioni, nonché i volontari che in queste settimane hanno lavorato per l’organizzazione dei seggi e del meccanismo in generale, e i candidati alla carica di delegati nazionali.”

Sulle imminenti elezioni regionali: “Sarà una assemblea di partito, al momento non ancora convocata dal coordinatore regionale Emiliano Di Matteo, a discutere la linea politica e le alleanze per le prossime regionali abruzzesi. In trasparenza e senza pregiudizi. Oggi bisogna parlare esclusivamente del successo delle prime primarie di centrodestra svoltesi in Abruzzo” ha concluso Tavani.

“La classe dirigente nazionale di Fratelli d’Italia l’ha scelta il popolo, e questo passo non può, dunque, che essere l’applicazione del sistema meritocratico per il quale ci siamo per anni battuti” ha detto Etelwardo Sigismondi, componente del Coordinamento regionale di Fratelli d’Italia. “Siamo un partito piccolo? La risposta la danno i 3mila cittadini circa della provincia di Chieti, dei quali 614 di Vasto, ed in generale i 250mila italiani che si sono recati ai nostri seggi” ha concluso con orgoglio Sigismondi.

“Le code alle urne, che ci hanno costretto con gioia a prolungare l’orario di chiusura dei seggi, compreso quello di Vasto, hanno confermato la bontà dello strumento delle primarie anche nel centrodestra. I Vastesi, così come tutti gli Italiani che in questi due giorni si sono recati a scegliere il Presidente nazionale di Fratelli d’Italia, i delegati, il simbolo e le priorità politiche, hanno dimostrato di voler partecipare alla vita politica, se gliene si concede la possibilità, come abbiamo fatto noi” ha aggiunto Marco di Michele Marisi, esponente del partito di Giorgia Meloni e Guido Crosetto, ed eletto delegato nazionale. “Tra sabato e Domenica, a Vasto, abbiamo stretto le mani a centinaia di persone, abbiamo riacceso la speranza nel popolo del centrodestra troppo spesso considerato poco dai vertici dei partiti della nostra area. Lavori in corso: stiamo costruendo un centrodestra aperto al contributo di tutti coloro che si riconoscono nei nostri Valori, ma soprattutto meritocratico” ha concluso di Michele Marisi.

Qui la tabella con i risultati.





Fratelli d'Italia Vasto