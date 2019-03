La Podistica Vasto punta sulla crescita dei suoi giovani per dare nuova linfa alla pratica dell'atletica nel territorio. Nella prova del campionato regionale individuale di Cross per Cadetti e Ragazzi sono scesi in campo tre ragazzi, Claudia D'Ortona, Stefano Balzamo e Michele Ialacci, ben figurando al cospetto dei pari età di tutto l'Abruzzo. Ad accompagnarli il preparatore e tecnico Alessandro Brattoli e il presidente della società vastese Daniele Altieri.

"Il successo della giornata di Rapino - dichiarano il presidente Altieri e il tecnico Brattoli, risiede non soltanto nel risultato dei nostri giovani atleti, ma anche e soprattutto nella soddisfazione di veder crescere finalmente a Vasto un piccolo vivaio di giovani mezzofondisti, che con grinta, impegno e passione si dedicano giorno dopo giorno a questo sport".

Domenica prossima toccherà ai senior scendere in gara, con 16 atleti della Podistica Vasto, tra cui 4 rappresentanti del gruppo "I Tapascioni del Vasto", che correranno la Roma-Ostia, la mezza maratona più amata e partecipata d'Italia.