L'Associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno Sinello, nel Comitato del 21 febbraio scorso riunitosi a San Salvo, ha approvato all’unanimità la delibera di partecipazione in forma associata all’avviso pubblico della Regione Abruzzo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse al sistema integrato di Bike Sharing mediante il noleggio di biciclette e installazione di specifiche stazioni. I Comuni che hanno aderito sono, per adesso, quello di Vasto, San Salvo, Casalbordino, Scerni, Villalfonsina, Celenza sul Trigno, Carunchio e Furci.

Il progetto prevede 22 ventidue stazioni e 200 biciclette di cui 180 a pedalata assistita e 20 a pedalata normale. Il Patto Territoriale prevede la razionalizzazione della mobilità e lo sviluppo turistico avendo aderito anche alla DMC “Costiera dei Trabocchi”. Infatti la proposta approvata dall’Associazione è finalizzata a creare una integrazione tra le diverse realtà territoriali (mare, collina, montagna, città d’arte), alla valorizzazione delle peculiarità ambientali e culturali, alla riduzione dei flussi di traffico nei periodi di maggior affluenza turistica, al miglioramento della qualità dell'aria e a favorire processi di inter modalità tra mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.

Il progetto di Bike Sharing vuole contribuire a migliorare il livello di accoglienza e dell’esperienza turistica riguardo al principale prodotto turistico della destinazione, ossia il mare, fornendo ai turisti la possibilità di percorrere tratti di costa che saranno interessati dal progetto della pista pedo ciclabile Via Verde Adriatica.

Una infrastruttura che permetterà ai turisti interessati di muoversi all’interno del territorio in un percorso a tappe e fruendo di una rete di percorsi dove la costa (Casalbordino, Vasto e San Salvo), che presenta peculiarità paesaggistiche uniche, alla parte collinare del vastese caratterizzata da borghi, siti di interesse storico artistico, aree a valenza ambientale e cultura culinaria. Alla fine dell’assemblea soddisfazione è stata espressa da tutti i Sindaci soprattutto dal Sindaco di San Salvo Tiziana Magnaca e assessore Marco Marra (rappresentante di Vasto) i quali vedono nel progetto un’opportunità turistica e modello da seguire al fine di valorizzazione sia la pista ciclabile sia le bellezze naturali e artistiche del territorio dal mare alla collina.