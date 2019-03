Il gruppo di Protezione Civile "Madonna dell'Assunta" di Casalbordino scende in campo per la diffusione dei defibrillatori su tutto il territorio. Il primo passo è stato compiuto con la grande festa all'Auditorium Tito Molisani di Casalbordino, in una serata all'insegna di musica e solidarietà. Il presidente del gruppo, Tommaso Bucciarelli, ha consegnato un defibrillatore nuovo di zecca all'Associazione sportiva Quattro Colli, per la sede di Casalbordino. "Questo è l'inizio di un progetto più ambizioso - ha commentato il presidente Tommaso Bucciarelli-. Vogliamo installare delle colonnine all'esterno di edifici pubblici ove all'interno sono già posizionati dei defibrillatori pronti all'utilizzo da personale formato. Gli apparecchi saranno posizionati sotto il controllo delle telecamere già installate dal Comune".

Soddisfatto per l'iniziativa il sindaco Remo Bello. "La realtà del territorio è in continua evoluzione - ha spiegato il primo cittadino-, basata su un modello di sviluppo sostenibile, orientata al raggiungimento di una maggiore sicurezza ed inclusione sociale. Complimenti a tutta la protezione civile locale e un ringraziamento a tutti i partecipanti". Il neo assessore allo spettacolo e turismo Raffaele Turco ha voluto ringraziare la protezione civile per la grande disponibilità e presenza sul territorio e l'associazione Quattro Colli per la presenza sportiva tra i giovani.

Grandi protagonisti della serata sono stati lo showman Roby Santini con il suo corpo di ballo, insieme ai giovanissimi Michael Zappitelli e Carlo Fontani, protagonisti della scorsa edizione di Ti lascio una canzone condotto da Antonella Clerici. A loro il sindaco Remo Bello ha consegnato una litografia e una medaglia in segno di gratitudine. Lo stesso Roby Santini, cittadino casalese, ha annunciato che il ricavato della serata, tolte le spese vive, sarà consegnato alla Protezione Civile Madonna dell'Assunta per le prossime inziative di solidarietà.