Al fischio finale è gran festa per i giocatori in campo e il pubblico della palestra del commerciale di Casalbordino. La sfida con un lanciatissimo Città di Penne rappresentava un crocevia decisivo per il prosieguo della stagione del Casalbordino calcio a 5. Con i 3 punti conquistati la squadra del presidente Santoro resta al primo posto appaiata al Delfino Francavilla. Il match contro il Penne è stato intenso, ricco di colpi di scena, e giocato su alti livelli agonistici e tattici. Mister Lanza aveva preparato bene in settimana i suoi a difendere la tattica del portiere di movimento, con cui il Penne ha ottenuto una lunga striscia di vittorie consecutive. Ma, neanche il tempo di capire che la partita era inziata, gli ospiti passano in vantaggio con una staffilata di Nobilio. Il gol subito lascia di stucco i giocatori casalesi, costretti a difendersi sugli attacchi repentini degli avversari, fortunatamente sbarrati da Della Penna. Al 6' il Casalbordino trova il pareggio con un bel tiro di D'Alonzo che trafigge Gaetanino. Il Penne è sempre pericoloso e per due volte è la traversa a dire no agli uomini di mister Di Michele. I padroni di casa trovano il gol del sorpasso, con Ninni che è bravo a tirare verso il palo lontano. Cambia l'inerzia del match, con i casalesi che ci provano prima con Fortunato e poi con Di Ghionno. Di Paolo colpisce un palo sugli sviluppi di un calcio di punizione il Penne, nel minuto di recupero, riesce a trovare il pareggio con un gol di Paolone.

Al rientro in campo è ancora la formazione ospite ad impegnare la retroguardia casalese. Al 4' Della Penna è pronto a respingere un tiro da distanza ravvicinata, poi è il suo collega a negare la rete a Di Ghionno. Al 19' della ripresa il Penne passa nuovamente in vantaggio, sfruttando un errore degli avversari e andando in gol con Bellante. La gioia degli ospiti dura pochi secondi perchè, dopo aver battuto a centrocampo, la palla finisce sui piedi di Di Risio. Il Golden Boy del Casalbordino è lesto a calciare in rete. Grande esultanza con tanto di dedica alla tribuna. La partita sale di tensione, con entrambe le squadre che a quel punto vogliono vincerla ma avvertono la legittima paura di perderla. Il Penne continua ad insistere con il portiere di movimento per mettere pressione agli avversari. Questo fino al 22', quando il Casalbordino "pizzica" la palla agli avversari e capitan Fortunato punisce segnando la rete del 4-3. Gli ultimi 8 minuti più i due di recupero sono un'autentica sofferenza. Per due volte Ninni si vede negare la rete della sicurezza dall'intervento dei difensori finali. L'ultimo brivido è nel finale, con uan punizione dubbia concessa dal direttore di gara al Penne. Il muro alzato da mister Lanza davanti alla sua porta regge bene e al triplice fischio si può esultare per la vittoria conquistata.

Il Casalbordino resta in testa insieme al Delfino Francavilla e sabato prossimo andrà a far visita al Real Guardiagrele di mister Simigliani, vecchia conoscenza del calcio a 5 vastese ed ex compagno dei vari Lanza, Fortunato, D'Alonzo e Conti. Sarà una sfida complicata ma la truppa del presidente Santoro ha messo nel mirino la vittoria del campionato e andrà avanti con tutte le forze per centrare l'obiettivo.

La 20ª giornata: Fossacesia-Atletico Lanciano 3-3; Casalbordino - Città di Penne 4-3; Pino Di Matteo-Tombesi Ortona 7-4; Real Atessa - Virtus Cupello 3-9; Phoenix Ortona - Virtus Majna 1-7; Integra Sport Chieti-Delfino Francavilla 2-6; Riposo: Real Guardiagrele

La classifica: 42 Delfino Francavilla, Casalbordino; 33 Atletico Lanciano; 31 Virtus Cupello, Real Guardiagrele; 30 Città di Penne, Pino Di Matteo; 26 Integra Sport Chieti; 22 Virtus Majna; 18 Fossacesia; 15 Real Atessa; 14 Tombesi Ortona; 4 Phoenix Ortona