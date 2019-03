Missione compiuta per la BCC Vasto Basket che torna alla vittoria dopo i due stop consecutivi contro Latina e Giulianova. La sfida contro la Sicoma Valdiceppo ha offerto poco dal punto di vista dello spettacolo e molto sul piano agonistico. Punteggio relativamente basso, con i padroni di casa che, dopo aver preso le misure agli umbri nella prima metà di gara, hanno dilagato fino alla conquista della vittoria. Dopo la sirena finale è arrivata anche la notizia della sconfitta dell'Amatori Pescara a Senigallia. Per la BCC Vasto Basket questo vuol dire nuovamente l'aggancio al terzo posto.

La cronaca. Partenza al rallentatore per entrambe le formazioni. Il Valdiceppo è difesa, tanta corsa e poco più ma i biancorossi non riescono ad approfittare delle tante ripartenze concesse dopo tiri, anche molto facili, sbagliati. I primi dieci minuti scorrono via senza troppo entusiasmo, chiudendosi sul punteggio di 13-7 per i padroni di casa. Nella seconda frazione la BCC Vasto Basket continua a non concedere nulla agli avversari, che segnano appena due punti nella prima metà e prova a ripartire per incrementare il vantaggio. Coach Di Salvatore ruota i suoi uomini, mandando in campo Durini e Ierbs. La trama del match è sempre la stessa, Valdiceppo sbaglia e i biancorossi ripartono anche se il canestro avversario si rivela in più di un’occasione stregato. E così gli umbri riescono a rifarsi sotto, quando Orlandi infila la tripla che vale il 19-14 e un paio di azioni dopo la sua squadra riduce il distacco fino al 19-16. I biancorossi mantengono i ritmi bassi, per evitare che l’agonismo della squadra avversaria possa trovare spazio e quando attaccano si trovano di fronte una buona difesa che lascia pochi spazi per tirare agevolmente. Buona la performance di Di Tizio, oggi in quintetto al posto dell’acciaccato Di Carmine, mentre Serroni, dopo qualche tentativo andato a vuoto, infila una bomba che dà fiducia. Il tiro da tre si rivela prezioso anche per gli ospiti, che in finale di secondo quarto riescono a contenere il distacco sul 28-19. Una novità nell’intervallo è la presenza del gruppo delle cheerleaders, della Danza & danza Academy di Francesca Zacco, che hanno ballato sul parquet durante l’intervallo e che diventeranno una presenza fissa nelle partite casalinghe dei biancorossi.

Al rientro in campo ci vuole un po’ perché la BCC Vasto Basket possa prendere il largo. La svolta della partita arriva con un break di 9-0 arrivato grazie a tre tiri da 3 infilati in sequenza da Durini, Serroni e Dipierro, che portano il punteggio sul 38-21. La squadra di coach Di Salvatore riesce a giocare con maggiore tranquillità e la partita si incanala nella direzione positiva. Il Valdiceppo prova con il suo agonismo a mettere in difficoltà la fase difensiva dei padroni di casa. Ma sulle ripartenze i vastesi riescono ad essere molto incisivi, con Marinelli che più di una volta riesce a segnare con facilità da sotto dopo buoni assist dei compagni.

Ultimi dieci minuti per decidere le sorti della gara che si riaprono ancora a favore della BCC Vasto Basket. Apre la tripla di Serroni, poi è monologo biancorosso, con la Sicoma costretta ad alzare bandiera bianca anche se non rinuncia mai a proporre il suo gioco. Nel finale spazio anche per i giovanissimi Menna e Bucci, che terminano la gara in un quintetto inedito con Durini, capitan Ierbs e un Biagio Sergio prezioso faro della squadra per tutta la partita.

BCC Vasto Basket-Sicoma Valdiceppo 69-43 (13-7/28-19/53-27/69-43)

BCC Vasto Basket: Sergio 6, Di Carmine ne, Dipierro 13, Di Tizio 9, Ierbs 1, Durini 14, Menna 0, Marinelli 9, Serroni 17, Bucci 0. Coach: Di Salvatore

Sicoma Valdiceppo: Santantoni o 0, Burini 0, Meschini 7, Orlandi 9, Ramenghi 5, Rath 3, Casuscelli 4, Serino 9, Urbini 4, Guede 2. Coach: Traino

Uscito per 5 falli: Serino

Rimbalzi

BCC Vasto Basket 51 (11a - 40d)

Valdiceppo 28 (12a 16d)