Nella periferia di Kinshasa, la capitale della Rep. Dem. del Congo, a Mpasa, l’ Associazione “Vita e Solidarietà onlus” ha realizzato un Dispensario che è in funzione da ottobre 2012, dove nasce in media un bambino al giorno. Nell’ ottobre 2013, durante la visita del Presidente Ottavio Antenucci e di Rocchino Bucci , il Dispensario è stato dotato di acqua corrente attraverso un impianto idraulico che ha collegato un pozzo distante 80 m ad un serbatoio di accumulo e quest’ultimo alla costruzione. Il prossimo obiettivo dell’Associazione è quello di portare nel Dispensario anche l'energia elettrica costruendo un impianto fotovoltaico a pannelli solari.

Naturalmente per realizzare questi progetti occorre raccogliere fondi. Per questo fine è stata organizzata per domenica 23 Febbraio 2014 alle ore 17, una tombolata di beneficenza presso la Pizzeria‐Ristorante “Tutto Gusto”, Via dei Tigli (vicino al vecchio Hotel Gabri), San Salvo.

La somma raccolta nell’evento, insieme a quella raccolta con la distribuzione del Calendario Solidale 2014, servirà quindi a finanziare l’acquisto dei pannelli solari, il loro trasporto in Congo e la posa in opera in loco.

Vita e Solidarietà ringrazia di cuore la generosità di tutti coloro che continueranno ad aiutare la sua azione di sostegno ai poveri del Congo.