Domenica 23 febbraio alle ore 17.30 continua la grande stagione concertistica del Teatro Rossetti con tre musicisti d’eccezione. La nuova versione del Now Vs Now, da anni gruppo cult elettrico e post moderno con Jojo Mayer, idolo dei giovani batteristi anche in ambito extra jazzistico. Con Jason Lindner, pianista, compositore e arrangiatore, da diversi anni al centro di molti progetti di quella corrente che a New York ha dato vita a una importante evoluzione stilistica che unisce al jazz melodie dal sapore etnico e metropolitano. Completa il trio Andreou Panagiotis, anch'egli una sorta di faro per i bassisti di nuova generazione.

Ingresso € 10,00 - Apertura botteghino un’ora prima del concerto.