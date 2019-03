La prognosi resta ancora riservata e la ragazza è ancora farmacologicamente sedata. Ma le notizie che arrivano dal Santo Spirito di Pescara sembrano portare verso l'ottimismo. A.S., la 16enne che venerdì sera era alla guida del suo scooter finito contro la Wolkswagen Golf, con in sella l'amica C.B., sembra non essere in pericolo di vita. Nei prossimi giorni i medici che la seguono costantemente dovrebbero provare a ridurre la somministrazione farmacologica per vedere come risponde. Il percorso potrebbe essere lungo ma, dopo giorni di angoscia, familiari ed amici oggi hanno potuto tirare un mezzo sospiro di sollievo, anche se la preoccupazione resta tanta. È ancora all'ospedale di Vasto, ricoverata presso il reparto di ortopedia, la sua compagna, le cui condizioni erano meno gravi, la cui frattura al femore richiederà un intervento chirurgico. Anche per lei la prognosi è ancora riservata.