Finisce 1-1 tra Real Tigre e Val Di Sangro nell'anticipo della 25esima giornata del campionato di Promozione. Padroni di casa in vantaggio al 25' con un gol di Madonna, all'ottavo centro stagionale. Gli ospiti pareggiano al 38' con Gennaro Tano.

Per la squadra di Liberatore è il terzo pareggio consecutivo, un punto che permette ia gialloneri di raggiungere quota 28 in classifica. Gli ospiti, che erano primi con il Borrello, sono ora al comando da soli, con un punto di vantaggio sulla squadra di Anzivino che giocherà domani in casa contro la Folgore Sambuceto.

Nel prossimo turno per i vastesi è in programma l'impegno esterno contro il Silvi per tornare alla vittoria che manca da 11 giornate, anche se la salvezza è ormai sempre più vicina.

Il programma della 25esima giornata di Promozione, girone B (8° di ritorno). Passo Cordone-Torrese, Borrello-Folgore Sambuceto, Guardiagrele-Pratola, Moscufo-Fossacesia, Pacentro-Silvi, Penne-Lauretum, Real Tigre-Val Di Sangro 1-1, Valle Del Foro-Castello 2000, Virtus Ortona-Castiglione Val Fino

La classifica. Val Di Sangro* 57, Borrello 56, Torrese 47, Virtus Ortona 40, Castiglione Val Fino 37, Folgore Sambuceto 37, Castello 2000 34, Valle Del Foro 33, Passo Cordone 33, Penne 31, Silvi 30, Guardiagrele 28, Real Tigre* 28, Fossacesia 27, Moscufo 23, Lauretum 20, Pacentro 15, Pratola 15 (* una partita in più)

Il prossimo turno, domenica 2 marzo, ore 15.00. Castello 2000-Castiglione Val Fino, Folgore Sambuceto-Pacentro, Fossacesia-Passo Cordone, Guardiagrele-Moscufo, Lauretum-Valle Del Foro, Pratola-Penne, Silvi-Real Tigre, Tornese-Borrello, Val Di Sangro-Virtus Ortona