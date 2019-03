Lo United Cupello non si ferma più, con altri due gol di Zara, che sale a quota 18 in campionato, la squadra di mister Di Francesco passa a Monteodorisio, coglie il 16esimo risultato utile consecutivo e prosegue la rincorsa al vertice della classifica, ora distante un solo punto. La capolista Fara San Martino giocherà domani in casa contro la Spal Lanciano. Bene il Monteodorisio di mister Ascatigno, oggi al debutto sulla sua nuova panchina, che nonostante la sconfitta ha giocato una buona partita non arrendendosi fino al termine e cercando sempre il gol arrivato all'87' con Marcello Tarquinio. Con questo atteggiamento la salvezza è un obiettivo più che concreto.

La partita. La prima conclusione della partita è al 10' quando Ottaviano nella metà campo avversaria allarga per Antenucci che dal limite impegna Delle Donne che blocca in due tempi. Al 15' Scafetta servito dall'onnipresente Ottaviano entra in area sulla sinistra e con una finta prova a superare Marcello Tarquinio che secondo il direttore di gara lo ferma fallosamente, è calcio di rigore e giallo per il giocatore rosanero. Sul dischetto si presenta Zara realizza e spiana la strada proprio al minuto 16 al 16esimo risultato utile consecutivo dei rossoblu.

I padroni di casa non ci stanno e al 29' Vitelli prova a sorprendere Cilli dalla distanza, l'estremo difensore cupellese è attento. Al 35' ancora Vitelli riceve palla in area in buona posizione, ma a due passi dalla porta spara alto grazie anche al rientro in copertura di Marino che gli copre la visuale.

Passano tre minuti e la squadra di Di Francesco raddoppia, il mobile Marino dalla sinistra serve alla perfezione Zara che dalla parte opposta colpisce al volo di destro e firma il 2-0. Una gol capolavoro che oltre alla bravura sotto porta dell'attaccante conferma le grandi capacità del laterale come uomo assist.

Nella ripresa il Monteodorisio cerca con convinzione di riaprire la partita, al 46' una conclusione di Antinoro sfiora il palo, al 49' l'attaccante locale ci riprova ma il suo tentativo viene murato da Fiermonte e Ottaviano. Al 52' i padroni di casa reclamano un penalty per un presunto fallo di Marino su Vitelli, al 53' United vicino al terzo gol, Mirolli passa a destra per Fiermonte che crossa, Zara manca la sfera di pochissimo.

Un minuto dopo Colaiacovo entra in area e da distanza ravvicinata calcia in porta, Cilli è pronto a neutralizzare, era una buona occasione per accorciare le distanze. Passano altri dieci minuti e prima Marcello Tarquinio, poi Scardapane provano a sfondare sulla sinistra, ma non c'è nulla da fare, i loro tentativi non producono gli effetti sperati.

Nonostante il passivo la partita non è del tutto chiusa, i padroni di casa insistono, al 65' una conclusione di Scardapane impegna Cilli che si distende ed evita il gol, al 77' risponde D'Ettorre da fuori area, Delle Donne non si lascia sorprendere. Al 78' Marino dalla sinistra passa a Zara che in area al volo manda fuori di sinistro. Un minuto dopo Mirolli dalla destra crossa per Scafetta che però manda alto.

All'83' Delle Donne a tu per tu con Portellini è bravo a chiudere lo specchio della porta all'attaccante, poi arriva Zara e il portiere di casa blocca. All'87' il Monteodorisio accorcia con un sinistro da fuori di Marcello Tarquinio, ma è troppo tardi, a parte una punizione di Antinoro nell'ultimo dei tre minuti di recupero, non succede altro.

Lo United porta a casa i tre punti e si avvicina alla vetta, il Monteodorisio resta in penultima posizione, ma dimostra di essere squadra viva che può ancora dire la sua. Nel prossimo turno i cupellesi ospitano il Guastameroli, mentre i rosanero vanno a San Salvo contro lo Sporting.

Tabellino

Monteodorisio-United Cupello 1-2 (0-2)

Marcatori: 16' Zara (United Cupello) rigore, 38' Zara (United Cupello), 87' Tarquinio M. (Monteodorisio)

Monteodorisio: Delle Donne, Tarquinio N., D'Adamo, Menna M. (72' Colombaro), Iacovitti, Marrocco, Tarquinio M., Colaiacovo (85' Bovati), Scardapane, Vitelli, Antinoro. A disposizione Pelliccia, De Vizio, Del Gianco, Menna N., Finamore A. Allenatore Ascatigno

United Cupello: Cilli, Marino, D'Ettorre (85' Marchesani), Antenucci (57' Ruzzi), Fiermonte, De filippis, Luciano (77' Portellini), Ottaviano, Zara, Mirolli, Scafetta. A disposizione Masciotta, Pollutri, Rossi, Vitelli. Allenatore Di Francesco

Arbitro: Mattia Pipoli di Teramo

Ammoniti: Iacovitti (Monteodorisio), Taqruinio M. (Monteodorisio), Portellini (United Cupello)

Il programma della 12esima giornata di Prima Categoria (5° di ritorno), girone B. Casalbordino-Sporting San Salvo, Fara San Martino-Spal Lanciano, Guastameroli-Palombaro, Monteodorisio-United Cupello 1-2, Real Montazzoli-Casolana, Real San Giacomo-Trigno Celenza, Roccaspinalveti-Castelfrentano, Tre Ville-Scerni

La classifica. Fara San Martino 43, United Cupello* 42, Tre Ville 37, Scerni 33, Palombaro 33, Real Montazzoli 32, Casalbordino 31, Guastameroli 28, Trigno Celenza 23, Spal Lanciano 21, Roccaspinalveti 20, Casolana 20, Real San Giacomo 19, Sporting San Salvo 19, Monteodorisio* 13, Castelfrentano 12 (* una partita in più)

Il prossimo turno, domenica 2 marzo, ore 15.00. Casolana-Real San Giacomo, Castelfrentano-Real Montazzoli, Palombaro-Tre Ville, Scerni-Roccaspinalveti, Spal Lancian-Casalbordino, Sporting San Salvo-Monteodorisio, Trigno Celenza-Fara San Martino, United Cupello-Guastameroli