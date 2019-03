Dopo il grande successo di pubblico e di critica avuto all’Auditorium di S.Paolo, i Soci dell'associazione “Principe de Curtis” portano la loro commedia comica anche a Vasto centro, una novità voluta per arrivare a tutti i Vastesi.

Al Teatro Madonna dell’Asilo, 23 febbraio alle ore 18.00 va in scena “Finalmente mia figlia si sposa…forse!”, scritta e diretta da Biagio Santoro che ci regala sempre “prime visioni” che lasciano nello spettatore un piacevole senso di svago e di divertimento.

Stavolta l’ambiente è una piazza, una trattoria e tante persone e storie che si intrecciano tenendo sempre alta l’attenzione e come ha detto qualcuno: “sono volate due ore e non me ne sono accorto!!!” oppure : “aspetto la prossima commedia per vedere il continuo della storia".

"Non perdetevela - è l'invito della Compagnia-, le scenografie ed i costumi sono stati studiati e realizzati dai Soci con tanta cura e con il rispetto dell’ambiantazione nbella Napoli dell’800!".

Il costo è di € 5.00 in prevendita e € 7.00 a teatro. Le informazioni si possono avere telefonando al 3472273692 o sulla pagina “Associazione teatrale Principe de Curtis” su Facebook.