Sono 250 gli pneumatici abbandonati in tutto il territorio di Vasto che il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha recuperato su segnalazione dei cittadini e nel corso dei controlli ambientali durante le ultime settimane. Di questi i primi 125 sono stati conferiti questa mattina presso un'zienda abilitata allo smaltimento. All'incirca altri 125 sono accatastati presso la sede operativa della Protezione Civile, in attesa del prossimo ritiro.

"Alla data attuale - spiega il coordinatore Eustachio Frangione sono quindi circa 250 gli pneumatici che verranno riciclati ed utilizzati per la creazione dei manti stradali, ritirati dal nostro Gruppo, da privati cittadini o recuperati in discariche sparse nel territorio comunale. Il tutto a costo zero per la collettività . Un successo senza precedenti per il quale ringraziamo per l'ennesima volta l'azienda Pneumatici Centro Vasto di Salvatore e Pelilli che si è prestata gratuitamente all'iniziativa".