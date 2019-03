Domenica 23 febbraio a Castiglione Messer Marino, palestra comunale, si terrà un incontro pubblico per discutere sul futuro delle aree montane.

All'incontro saranno presenti il coordinatore regionale IdV Alfonso Mascitelli, candidato alle primarie per la scelta del presidente della coalizione di centrosinistra, il consigliere regionale Lucrezio Paolini e il consigliere provinciale Eliana Menna.

"La scelta di un'area marginale, come quella dell'Alto Vastese, per uno dei primi confronti con i cittadini fatta da Mascitelli, vuole essere un atto simbolico per far rimettere al centro dell'agenda politica l'interesse per territori ormai abbandonati da troppi anni dalla classe dirigente regionale", spiega Enzo Fangio, assessore comunale di Castiglione Messer Marino e componetnte del coordinamento regionale dell'IdV.

"L'incontro - prosegue Fangio - ha lo scopo di ascoltare i cittadini e le associazioni per elaborare insieme a loro delle proposte concrete per il rilancio dell'Alto Vastese, da poter inserire nel programma per il prossimo governo dell'Abruzzo.

Viabilità, sanità scuola sono alcuni dei temi su cui anche gli altri amministratori e cittadini dell'Alto Vastese sono invitati a confrontarsi. L'Abruzzo può ripartire solo aiutando le aree montane a non morire , aree che rappresentano la ricchezza della nostra Regione ma che troppo spesso vengono viste come una zavorra di cui liberarsi.

Strade al limite della percorribilità, diritto alla salute calpestato, scuole che rischiano di chiudere per meri calcoli matematici stanno portando all'esasperazione interi Comuni. Dal confronto, che non sarà una passerella, dovranno venire fuori idee e proposte concrete per poter cominciare ad invertire la rotta. Proposte che dovranno rappresentare un vero e proprio patto con il prossimo gavernatore d'Abruzzo che non potrà più ignorare la nostra esistenza così come è stato fatto da Provincia e Regione".