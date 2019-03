Ha aperto al pubblico il 19 febbraio del 1996 ed è stato il primo centro commerciale a Vasto. Il Centro del Vasto festeggerà domenica i suoi primi 18 anni.

Al suo interno 12 attività, tra cui la superficie di E.Leclerc Conad di Conad Adriatico, 180 i dipendenti, Fabio Bruno è il direttore, che si occupa della struttura dal 2012, tramite la società Ethos.

"Tagliare questo importante traguardo - dichiara il direttore - è sicuramente un'emozione, ma rappresenta anche una forte responsabilità nei confronti di tutta la clientela che quotidianamente cerchiamo di soddisfare al meglio, andando incontro alle loro esigenze, ancor di più in un momento storico difficile per il settore commercio".

Una festa che il direttore vuole condividere con chi quotidianamente è nella struttura. "Ringrazio tutti gli operatori, gli addetti, le aziende fornitrici di servizi, la città di Vasto e le amministrazioni che si sono succedute nel tempo, ma il più grande ringraziamento va alla clientela di Vasto e di tutto il territorio Vastese".

Domenica sarà grande festa all’interno del Centro del Vasto presso i locali della ristorazione Sarni.

Programma

Domenica 23 febbraio, direttamente da La Melevisione Milo Cotogno, con uno spettacolo entusiasmante che farà divertire tutti i piccoli clienti.

Dalle ore 15.30 aspettando Milo Cotogno, sarà allestito un laboratorio per bambini in cui saranno realizzate bandierine e altri materiali per salutare l’arrivo di Milo Cotogno.

Dalle ore 16.30 arriva Milo Cotogno con il suo spettacolo a seguire foto ed autografi.

A partire dalle ore 18.00, taglio e distribuzione della torta per tutti, in compagnia di un simpatico animatore/presentatore e la mascotte del Centro.

Per info

www.centrodelvasto.it