Giuseppe Rucci sarà per altri quattro anni segretario generale della Filctem Cgil della provincia di Chieti. E' netto il risultato delle elezioni che il sindacato ha celebrato ieri a Lanciano, nella sala convegni dell'hotel Villa Medici: Rucci è stato rieletto a stragrande maggioranza, con un solo voto contrario.

Nel secondo congresso provinciale degli iscritti alla categoria sindacale dei settori gas-acqua, elettrico, energia-petrolio, vetro, chimica, gomma-plastica, tessile-abbigliamento e calzaturiero, "sono state affrontate - si legge in una nota della Filctem - principalmente le tematiche riguardanti le grosse difficoltà occupazionali che si registrano in tutta la provincia, a partire dalle vertenze storiche come Golden Lady e Sixty, e le crescenti preoccupazioni per la tenuta complessiva di tutto il settore manifatturiero. Sono state condivise le linee politico-programmatiche della categoria, che dovrà, insieme al nuovo direttivo, farle vivere in tutti i luoghi di lavoro e nel rapporto con le istituzioni".