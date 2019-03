Tornare alla vittoria. Questo l’imperativo per la BCC Vasto Basket, chiamata a fare punti dopo i due stop consecutivi subiti dalla capolista Latina e domenica scorsa nella “strana” partita di Giulianova. Il calendario sembra tendere la mano ai biancorossi, visto che al PalaBCC arriverà la Sicoma Valdiceppo, fanalino di coda del campionato, che in questa stagione ha conquistato appena due successi, l’ultimo risale all’11 gennaio con la vittoria per 77-66 contro l’Eurobasket Roma. Gli altri due punti in classifica gli umbri li hanno conquistati nel girone d’andata contro il Fondi, formazione che oggi li precede in classifica.

Sarà una sfida comunque da non sottovalutare. Intanto perchè all’andata il Valdiceppo fece sudare non poco Ierbs e compagni per conquistare la vittoria, arrivata poi con il punteggio di 62-56. E poi perchè, dopo le due sconfitte consecutive che hanno interrotto una striscia positiva, servirà una prova di carattere per tornare a gioire alla sirena finale come già accaduto altre 13 volte in questa entusiasmante stagione di DNB.

Unico nodo da sciogliere sarà la presenza di Gianluca Di Carmine, assente domenica scorsa nella derby di Giulianova. L’ingegnere ha rimediato una ginocchiata sulla coscia durante la gara contro Latina che gli ha causato una lesione da impatto con conseguente forte ematoma. Anche in questa settimana si è sottoposto a terapie ed allenamenti e coach Di Salvatore conta di averlo a disposizione insieme agli altri giocatori del roster.

Scorrendo le statistiche del Valdiceppo si vede come siano tre, Meschini, Casuscelli e Orlandi, gli elementi che apportano il maggior contributo di punti alla causa umbra. A loro i vastesi dovranno prestare particolare attenzione, cercando poi di riuscire ad imporre il proprio gioco per poter tornare a macinare canestri e punti verso le fasi calde della stagione che certamente regaleranno altre soddisfazioni.

La 20ª giornata: Stella Azzurra Roma - Orvieto Basket; Virtus Basket Fondi- Porto Sant’Elpidio; BCC Vasto Basket- Sicoma Valdiceppo; Latina Basket-Giulianova Basket 85; Poderosa Montegranaro - Eurobasket Roma; Pall.Senigallia - Amatori Pescara; Npc Rieti - Pall. Palestrina

Classifica: 34 Latina Basket; 32 Npc Rieti; 28 Amatori Pescara; 26 BCC Vasto Basket; 20 Poderosa Montegranaro, Pall. Senigallia; 18 Giulianova Basket, Eurobasket Roma; 16 Pall. Palestrina, Porto Sant’Elpidio; 12 Orvieto Basket, Stella Azzurra Roma; 10 Virtus Basket Fondi; 4 Sicoma Valdiceppo