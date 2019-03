La community di PaesiOnLine.it ha giudicato Vasto tra le migliori destinazioni per la categoria Sole e Mare. Nell’ultimo anno il prestigioso portale sule turismo www.paesionline.it ha raccolto i commenti e i giudizi di centinaia di migliaia di utenti, che hanno espresso la propria opinione sulle località che conoscono e sulle località dove sono andati in vacanza, sia in Italia che nel mondo.

Gli utenti hanno espresso la loro opinione sulla tipologia di vacanza, gastronomia e prodotti tipici, attività preferite, cosa da fare e da vedere, sicurezza, accessibilità, costo della vita, qualità dei servizi e molte altre informazioni.

Sulla base di tutte le informazioni, i voti e i commenti raccolti dalla attività della community di PaesiOnLine, e quindi di migliaia di turisti, è emersa l’ottima reputazione del comune di Vasto, che si è piazzato tra le migliori destinazioni italiane per la categoria “Sole e Mare”.

Tutti gli utenti che hanno lasciato un giudizio su questa destinazione di vacanza hanno infatti scelto aggettivi positivi e un voto medio abbastanza alto. Hanno giudicato bene i servizi, la pulizia, le attrattive e altre particolari caratteristiche che rendono accogliente un luogo di vacanza.



“Si tratta di un riconoscimento importante che è stato attribuito direttamente dai turisti e da coloro i quali hanno visitato il comune di Vasto in questi anni dando un giudizio positivo della propria esperienza sul sito www.paesionline.it – sottolinea l’Assessore al Turismo Vincenzo Sputore – è una grande soddisfazione che ci spinge a fare sempre meglio, offrendo maggiori servizi, per tutti coloro che scelgono Vasto come città per trascorrere le proprie vacanze”.

Qui il documento.