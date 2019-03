Pochi giorni fa, questo quotidiano di informazione online ha pubblicato un comunicato congiunto sulla costituzione e operatività, a Vasto, di due club Forza Silvio. Su questo stesso sito, vorrei aggiungere qualche riflessione di carattere personale sui principi di base sui quali il club si fonda e si propone di operare.

Il club Forza Silvio è una associazione di cittadini e si propone di sviluppare iniziative culturali, sociali e politiche. Per le attività politiche, il club è affiliato al Movimento politico Forza Italia. Essere affiliati ad un movimento politico significa acquisire gli stessi principi ispiratori e comportamentali nonché gli stessi valori morali propri del movimento stesso. Detto in altri termini, tutti i club cittadini Forza Silvio devono essere e apparire come un unico soggetto politico.

Questa mia opinione non esclude la diversità di pensiero e di azione dei soci che intendono aderire al club, anzi la favorisce. Salvo però arrivare ad una sintesi e a una scelta democratica di maggioranza e di minoranza. ‘E pluribus unum’. La firma apposta dal presidente su ciascuna pagina dello Statuto testimonia l’impegno del club a operare secondo i dettami dello stesso.

I club Forza Silvio operano in città e sul territorio di appartenenza in totale e completa autonomia; non hanno, in città e nel territorio di appartenenza, struttura superiore con cui devono rapportarsi; costituiscono l’unico riferimento per gli amministratori locali. Detto in termini chiari ed espliciti, il club Forza Silvio fa la politica cittadina nel pieno rispetto della volontà e delle indicazioni del corpo elettorale e al quale viene chiesto, in cambio, pieno appoggio alle scelte fatte dai club nel loro insieme. Questo significa anche e soprattutto aiuto reciproco nell’organizzazione di eventi, condivisione di scelte politiche e soprattutto una comunicazione univoca.

I club Forza Silvio nascono e si propongono di operare per il bene della comunità insieme e non separatamente, perché insieme e non separatamente rappresentano il movimento politico Forza Italia. E i cittadini devono sapere che ciascun club Forza Silvio rappresenta Forza Italia. Il fatto che a Vasto, così come in tutte le altre città, siano previsti più club Forza Silvio ovvero un club ogni cinque sezioni elettorali, sta a dimostrare la necessità di avere più club con i quali dividere le molteplici attività che gli competono: iniziative culturali e politiche, difensori del voto, volontari azzurri, solidarietà, vittime della giustizia, ambiente e amici dell’uomo.

Giovanni Uselli - Presidente club Forza Silvio “VastoUno”