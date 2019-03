Non si fa in tempo a ripulire che subito l'inciviltà torna a regnare sovrana. Ancora una volta è giunta alla redazione la segnalazione di una cittadina per due vere e proprie discariche abusive. La strada in questione è quella che corre lungo il vallone di località Maddalena, parallela alla pista ciclabile mai aperta. Le immagini sono eloquenti e tra l'altro mostrano la presenza di qualche rifiuto "identificabile". C'è davvero di tutto, dai rifiuti domestici a residui di lavorazioni, calcinacci. Molti sono stati gettati dentro ai sacchetti della raccolta differenziata. Oltre ai due mucchi c'è una gran quantità di sacchetti lungo tutto il percorso della strada. Sono in tanti a recarsi qui per praticare il "lancio del sacchetto". Ora, come sempre, toccherà all'amministrazione comunale accollarsi i costi della pulizia e di bonifica dell'area. Anche se, purtroppo, la sensazione è che i rifiuti torneranno ad accumularsi ancora una volta. Con il triplice danno, igienico, d'immagine della città ed economico, di chi (la maggior parte dei cittadini) rispetta le regole e pratica correttamente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.