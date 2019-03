Manuele Marcovecchio si candida sindaco a Cupello. Avvocato e consigliere comunale a Vasto, Marcovecchio inizia oggi ufficialmente la sua corsa verso la poltrona più importante del suo comune.

"Ringrazio - afferma - gli amici che hanno voluto indicare me quale candidato sindaco, così manifestando affetto e stima nei miei riguardi.

Se, per un verso, mi sento gratificato dalla scelta di #UNIAMOCI, nello stesso tempo sento già il peso della responsabilità che mi viene assegnata, soprattutto guardando alle difficoltà socio-economiche che ci attendono nei prossimi anni.

Saremo chiamati ad affrontare sfide decisive, che riguarderanno non solo la comunità di Cupello ma l’intero comprensorio, dove a ragione e a pieno titolo dobbiamo svolgere il ruolo strategico che ci compete.

Per vincere qualsiasi sfida occorre, però, essere e restare uniti; per questo chiedo, sin da ora, ai tanti amici che hanno già aderito a #UNIAMOCI, e a quelli che lo faranno nelle prossime settimane, di trasformare il comitato in un vero e proprio movimento civico, ben strutturato e organizzato, che dovrà accompagnare, supportare e pungolare l’azione amministrativa nel quinquennio 2014/2019.

Un movimento che nasce per e non contro, che avrà tanto da studiare, ideare, proporre,realizzare.

Ringrazio infine i partiti del centrodestra che, facendo un passo indietro, nel solo interesse di Cupello e dei Cupellesi hanno consentito la nascita di #UNIAMOCI, così avviando ad nuova stagione la vita politico/amministrativa della nostra cittadina”.

Il primo appuntamento della cittadinanza con il candidato Sindaco Manuele Marcovecchio è fissato per sabato 1 marzo 2014, alle ore 18.00, presso la sala del ristorante Il Pino".