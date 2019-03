Ore 20.00 - È stata trasferita all'ospedale Santo Spirito di Pescara A.S., la ragazza che era alla guida dello scooter. Dopo lo scontro la giovane è finita contro il parabrezza dell'auto, ricadendo pesantemente a terra.

Ore 19.20 - Entrambe le ragazze sono ricoverate in prognosi riservata. Una delle due era cosciente al momento in cui è stata adagiata dal personale del 118 sull'ambulanza: si sospetta la frattura del femore. Le condizioni dell'altra sembrano più gravi: in base alle prime informazioni, non avrebbe ancora ripreso coscienza.

La prima notizia - Sono state trasportate d'urgenza all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto le due ragazze rimaste ferite oggi pomeriggio in un incidente avvenuto attorno alle 18 sulla circonvallazione Istoniense. Testimoni raccontano di aver visto uno schianto fortissimo tra una Volkswagen Golf che procedeva dritto verso nord e un motorino Piaggio Liberty che si accingeva a svoltare su viale Paul Harris, la strada che collega la circonvallazione a via dei Conti Ricci costeggiando il bocciodromo e il PalaBcc.

In sella al motorino si trovavano le due giovani, C.B. e A.S., entrambe sedicenni, studentesse del Liceo Classico di Vasto. Sul posto si sono portate le ambulanze del 118 e de La Provvidenza Soccorso, che hanno trasportato le ragazze ferite in ospedale, la polizia stradale, i vigili urbani e la Protezione civile.