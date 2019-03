Li hanno fermati per un controllo e hanno scoperto che nell'auto viaggiava un latitante. Ieri i carabinieri della stazione di Scerni, impegnati in un servizio di controllo del territorio per il contrasto al crescente numero di furti nelle abitazioni, hanno fermato una Renault Clio che si aggirava con fare sospetto in una contrada colpita nei mesi scorsi da molti furti di cavi elettrici e materiale in rame.

A bordo c'erano 4 uomini, di etnia rom ed età compresa tre i 22 e 41 anni, tutti con precedenti penali. Alla vista dei militari hanno tentato di cambiare strada ma i carabinieri li hanno fermati e fatti scendere per un controllo.

"Dagli accertamenti effettuati presso la banca dati in uso alle Forze di Polizia - spiega una nota del comando provinciale di Chieti - è risultato che uno di loro, un 27enne, era gravato da un provvedimento di cattura in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, a Novembre del 2013, dal G.I.P del Tribunale di Castrovillari (Cosenza) per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L’uomo è stato, pertanto, tratto in arresto e associato alla casa circondariale di Vasto. Nei confronti degli altri tre rom, invece, i carabinieri di Scerni hanno richiesto la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio".