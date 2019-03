C'è la firma del vastese Fabio Clemente, in arte Mr. Ketra (facebook) sul brano Nu juorno buono, portato dal rapper napoletano Rocco Hunt nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2014. Mr. Ketra è il beatmaker dei Boom Da Bash, gruppo musicale nato nel 2002 come jamaican sound sistem ed evolutosi, anche grazie all'apporto di Clemente, fino ad imporsi nel panorama italiano e non solo. Da ricordare l'esperienza del 2012 negli Stati Uniti, dove i Boom Da Bash sono stati chiamati a rappresentare la musica italiana insieme a Subsonica e Negrita. Per Clemente anche tante collaborazioni, come quella con il conterraneo Luca Di Risio (ultimo lavoro il singolo Un'altra estate) e, ultima in ordine di tempo, proprio quella con il giovane rapper napoletano Rocco Hunt.

Il brano "Nu juorno buono", che Mr. Ketra ha prodotto insieme a THG dei Gemelli Diversi, verrà portato in gara questa sera da Rocco Hunt sul palco dell'Ariston, ma è una canzone che si sta già imponendo nelle vendite, inserito nell'EP che anticipa l'uscita dell'album, fissata per il 25 gennaio.

Per gli appasionati vastesi della musica dei Boom da Bash, l'occasione buona per vederli dal vivo sarà il prossimo 15 marzo, al winter reggae festival che si svolgerà al PalaBCC, dove Mr. Ketra & co. saranno gli artisti di punta della serata.

Per questa sera l'attesa di vedere come se la caverà il giovane Rocco Hunt al Festival con tanti amici di Mr. Ketra che faranno il tifo per il brano da lui prodotto.