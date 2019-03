Cari cittadini Vastesi,

sono ormai 24 anni che risiedo nella Vostra città ed in qualche maniera ne sono stato adottato e di questo vi ringrazio. Da un ventennio sono titolare della cattedra di chitarra presso il Conservatorio di Foggia nella sezione staccata di Rodi Garganico. Il mio mestiere (ed anche la mia passione) è il musicista e l'insegnante e fino ad ora non ho mai espresso opinioni in merito alle operazioni culturali e musicali svolte nella "nostra" città, ma oggi, dopo i recenti accadimenti, mi sento in dovere di esprimere le mie idee in merito.

Tra il 1989 e il 1993 sono stato insegnante presso la Scuola Civica e ne serbo ricordi stupendi. Nel 1993 per due motivi interruppi la mia collaborazione con la SCM, il primo era che avevo vinto il Concorso a cattedra Nazionale ed ero stato immesso in ruolo in Conservatorio e la mia coscienza mi imponeva di lasciare questo posto a qualche giovane che non aveva avuto la mia fortuna e che quindi aveva bisogno più di me in quel momento di lavorare lì, il secondo era il mio disaccordo con la gestione della Scuola da parte della Direzione ( all'epoca il M° Crudeli, per altro anche direttore del Conservatorio di Pescara).

Ricordo con piacere che in quel periodo eravamo in due a sognare una scuola diversa e l'altro era il M° Raffaele Bellafronte di cui ho la massima stima per le capacità musicali. Collaborai in seguito con il M° Bellafronte ed il Comune di Vasto durante i Seminari musicali Internazionali che a tutt'oggi forse rimangono l'operazione musicale più riuscita nella nostra città, almeno che io ricordi, vuoi per la positività del progetto che era incentrato sui giovani e sulla loro formazione e vuoi per i costi visto che, da quanto è a mia conoscenza in qualità di docente, si finanziavano quasi esclusivamente con le rette dei ragazzi.

Quando anni dopo vi fu il bando per Direttore partecipai e, oltre ai titoli, presentai anche un progetto su come avrebbe dovuto essere la Scuola nella mia gestione. Forse per la mia natura di musicista sono essenzialmente un sognatore e quindi per questo la mia idea era che la Scuola Civica avrebbe dovuto essere dei cittadini e quindi pagare le tasse mensili in base al reddito, dare la possibilità a chi non aveva denaro di frequentarla gratuitamente, offrire lo strumento ad arco gratuitamente da parte del comune anche a chi studiava un altro strumento, per cercare di costituire un'orchestra cittadina, dare spazio ai giovani durante la programmazione concertistica invernale cercando di far intervenire solo quegli artisti che dessero la disponibilità a tenere lezioni il giorno successivo al concerto.

Ovviamente la mia candidatura non ebbe seguito, le utopie non vengono quasi mai prese in considerazione men che meno se non sono di nessuno schieramento politico, ma chissà perché in fondo sono la base dei nostri principi e senza di esse la nostra vita non avrebbe molto senso. Non voglio criticare nessuno , ne' il Comune, ne' il M° Bellafronte e ne' coloro che li attaccano. Mi domando solo se per una volta fosse possibile che un Comune decidesse di operare realmente per il futuro dei suoi giovani ed investire finalmente sulle risorse che ha: i Giovani!!

Sia essa Musica, Sport, Arte figurativa, Letteratura o qualsiasi altra disciplina o Arte si arriverà mai un giorno a non dover emulare Istituzioni culturali di altre città o nazioni ma a svilupparne una propria, calibrata sulle esigenze della sua cittadinanza che per una volta guardi lontano e non solo fino alle prossime elezioni? Le lezioni più belle che ho con i miei allievi sono quelle nelle quali loro riescono a farmi sentire partecipe della loro crescita culturale e mentale, non sarebbe anche un bel risultato da ottenere per una classe politica?

Sono convinto, da inguaribile sognatore ottimista, che fra i nostri cittadini vi siano molte persone, che avrebbero le capacità e la professionalità necessarie per sedersi intorno ad un tavolo e programmare una reale "Campagna Culturale" per i giovani di Vasto.

La mia amarezza è dover dire spesso ai ragazzi che suonano di fronte a me che il lavoro è poco, i posti da insegnante scarseggiano, gli spazi per suonare sono pochi e attanagliati dal clientelismo e che il talento ormai non basta più. Ma noi, tutti noi possiamo cambiare le cose.

Ci vuole coraggio, il coraggio per esempio di dover dire che quest'anno e per i prossimi dieci anni dei fondi verranno dedicati alla crescita culturale dei ragazzi, ricercare e valorizzare fra i nostri giovani chi è meritevole consentendogli di farsi conoscere. Non ho mai creduto nella classe politica e purtroppo, visti i risultati, non comincerò a farlo ora, ma nei giovani, in quelli riporrò sempre la mia fiducia.

Marco Salcito