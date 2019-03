E' giallo sulla morte di un uomo di Roccaspinalveti. Indagini aperte per far luce sul decesso, avvenuto tre mesi fa, di Antonio Bruno, 81 anni.

A seguito di una denuncia, la riesumazione del cadavere è stata disposta dalla magistratura di Vasto per far luce sulle cause della morte. L'autopsia è stata svolta a Chieti dal medico legale della Asl provinciale, Pietro Falco. "Oltre all'esame autoptico - spiega l'anatomopatologo - ho eseguito anche l'esame istologico, che mira ad accertare se siano state introdotte nel corpo dell'uomo sostanze estranee. I risultati li avremo entro 60 giorni".

Ieri la salma è stata trasportata da Chieti al piccolo centro dell'Alto Vastese, dove Bruno viveva in un'abitazione di contrada Pontone.