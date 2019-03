Domenica 23 febbraio la Legione d'Avalos, associazione vastese di softair, organizza un nuovo appuntamento a carattere interregionale. Dopo la Golden Powder Revolution, i ragazzi vastesi organizzano l'evento "Operazione Favelas", che per 5 ore porterà numerose squadre a sfidarsi nella fitta vegetazione del bosco di Guilmi, messo come sempre a disposizione dell'amministrazione comunale, per conquistare la vittoria finale.

Saranno sei gli obiettivi da conquistare nell'arco delle ore di gioco, con appuntamento alle 8 del mattino ed inizio ufficiale alle 9. La giornata si concluderà alle 14 con il calcolo dei punteggi e la premiazione delle migliori squadre.

La Legione d'Avalos, guidata dal presidente Duilio Di Francesco insieme agli altri componenti del direttivo, sta mettendo a punto gli ultimi dettagli organizzativi, per presentare ai partecipanti situazioni realistiche che ricalcheranno la guerriglia nelle favelas. Lo scenario sarà quello del controllo del territorio brasiliano, con la presenza delle forze di polizia nelle aree controllate dalla criminalità, in vista dei Mondiali di calcio e delle prossime Olimpiadi. Saranno 5 ore di gioco nello spirito di divertimento del softair, basato sulle simulazioni di tattiche di guerra ma con alla base lealtà e rispetto per gli avversari.

"Invitiamo tutti coloro che volessero avvicinarsi al softair - dicono i componenti del direttivo - a mettersi in contatto con noi così da venire a provare nelle nostre uscite settimanali".