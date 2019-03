E' durata pochi giorni la permanenze di Angelo Pollutri nella nuova segreteria del Partito democratico di Vasto. E' lui stesso, sindaco di Cupello e dirigente del Pd vastese, ad annunciare le sue dimissioni, inviando agli organi d'informazione la lettera indirizzata al segretario cittadino dei democratici, Antonio Del Casale.

La lettera - Ecco la missiva di Angelo Pollutri ad Antonio Del Casale: "Caro Antonio,

ho appreso qualche giorno fa la tua volontà' di affidarmi un ruolo organizzativo all'interno della segreteria del PD del circolo di Vasto, Città' nella quale vivo da oltre 20 anni, la stessa Città'che ha dato i natali a mio padre ed ai miei figli.

Innanzitutto ti ringrazio per la fiducia accordatami, che mi rende felice ed orgoglioso,per la stima ricevuta, che ricambio a te e ancor più ti ringrazio per l'impegno che hai prodotto finora per essere stato in grado, in questi due anni, di eccellere sia nel compito di coordinatore di circolo, sia in quello di consigliere comunale, ma più di tutto per aver conseguito la meritata laurea. Bravo.

Debbo pero' rinunciare all'impegno da te propostomi.

Il mio coinvolgimento nella segreteria del circolo di Vasto ha provocato reazioni inopportune e fuori luogo da parte dei vertici istituzionali alla guida della città.

Rumors di palazzo parlano di un sindaco che ha avuto reazioni pesanti in merito alla tua proposta che vede il coinvolgimento mio e di Angelo Bucciarelli.

Si racconta di un sindaco stizzito, che come al solito ha affidato al suo vero portavoce, Peppino Forte, il pensierino del giorno.

Un sindaco che disprezza donne e uomini che lo hanno rianimato politicamente nel 2011 e gli sono stati utili a portarlo alla vittoria nelle amministrative.

In buona sostanza, caro Antonio Del Casale, mi tiro fuori da questa vicenda.

Non ho nessuna intenzione di finire sotto le macine del 'gran manovratore', che già' tanti danni ha prodotto alla mia immagine di dirigente politico e rappresentante delle istituzioni.

Ti ringrazio pubblicamente per la fiducia accordatami, ma debbo rinunciare, mio malgrado, a questa responsabilità.

Colgo l'occasione per augurare a te ed al resto della nuova segreteria del circolo PD di Vasto un sereno lavoro".