Allievi Regionali, Bacigalupo-Miglianico 2-1. Rocambolesca partita al campo di Vasto Marina dove gli allievi regionali della Bacigalupo battono per 2-1 il Miglianico segnando il gol della vittoria al sesto e ultimo minuto di recupero.

Il primo tempo è tutto sommato equilibrato con un paio di occasioni per i vastesi, prima con Santoro (tiro debole parato dal portiere avversario) e poi con Ciccotosto (palla alta); si va al riposo sullo 0-0.

La ripresa si apre con una provvidenziale uscita di Canosa che salva il risultato anticipando un giocatore ospite lanciato a rete; i padroni di casa rispondono con Benvenga che sciupa un´ottima opportunità (tiro fuori da buona posizione). E´ lo stesso Benvenga a rifarsi poco dopo, al 62´, quando scatta sul filo del fuorigioco e supera il portiere avversario sfruttando al meglio un perfetto assist di Natarelli.

Il Miglianico non molla e a 5 minuti dalla fine trova il gol del pareggio con Di Luzio, bravo a sorprendere Canosa con un preciso tiro dal limite dell´area che si infila sotto l´incrocio dei pali. A questo punto la Bacigalupo, costretta a giocare in inferiorità numerica per un´ingenuità di Aganippe che si fa espellere, rischia anche di perdere: gli ospiti infatti con un paio di contropiedi impensieriscono seriamente la retroguardia locale che in qualche modo riesce a cavarsela.

Si arriva così al sesto e ultimo minuto di recupero, quando i vastesi si guadagnano una punizione sulla trequarti avversaria: batte Santoro, leggera deviazione di un difensore del Miglianico e palla che si infila in rete per la gioia incontenibile dei padroni di casa. Una vittoria in extremis per gli allievi regionali della Bacigalupo che, in attesa di recuperare la gara contro la Virtus Cupello, salgono a quota 7 punti. Non è stata una prestazione brillantissima quella offerta dalla squadra di mister Maurizio Baiocco, ma è arrivato comunque un successo importante per il morale e per la classifica. Nel prossimo turno i vastesi saranno di scena sul campo dell´Acqua e Sapone.

Tabellino

Bacigalupo-Miglianico 2-1 (0-0)

Reti: 62´ Benvenga (B), 75´ Di Luzio (M), 80´+6´ Santoro (B)

Bacigalupo: Canosa, Carriero, Vicoli, Ranalli (Cozzolino), Frangione (Ciccarone), Aganippe, Benvenga, Ciccotosto, Natarelli, Fiore, Santoro. All. Maurizio Baiocco

Giovanissimi Regionali, Bacigalupo-Celano 1-0. Sofferta vittoria per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che piegano con il punteggio di 1-0 il Celano dopo una gara molto equilibrata: decisiva la rete di Maccione, arrivata in avvio di secondo tempo. Il match, inizialmente in programma in terra marsicana,si è giocato invece all'Ezio Pepe di Vasto: le due società di comune accordo hanno deciso l'inversione di campo.

La prima occasione è per i padroni di casa con un tiro cross di Liberatore sul quale Alberico e Canosa non arrivano per un soffio; il Celano risponde e va vicinissimo al vantaggio con una conclusione dal limite dell´area, ma il portiere locale Di Guilmi compie un miracolo e manda con un riflesso il pallone sulla traversa, evitando un gol praticamente fatto. Gli ospiti giocano bene e attaccano, mentre i vastesi cercano di limitare i danni e riescono ad andare al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa al 44´ la Bacigalupo trova la rete della vittoria: Maccione da quasi 30 metri fa partire un incredibile tiro che si va ad insaccare all´incrocio dei pali, alle spalle dell´incolpevole portiere marsicano. A questo punto i padroni di casa, dopo aver fallito il raddoppio con Alberico, difendono con le unghie il gol di vantaggio: gli ospiti in un paio di mischie mettono i brividi agli avversari, ma non riescono a pareggiare. Termina così 1-0 una sfida nella quale i vastesi sono andati spesso in difficoltà, ma alla fine hanno avuto la meglio.

Complimenti al Celano che ha espresso un gioco di qualità, con fraseggi veloci e azioni manovrate: i marsicani, che schierano una formazione con ben 7 elementi sotto età, non meritano assolutamente l´ultimo posto in classifica e sicuramente in futuro si rifaranno. In casa Bacigalupo, dopo il sofferto e anche un po´ fortunato successo odierno, c´è da pensare al recupero di giovedì contro Il Delfino Flacco (calcio d´inizio alle ore 16 a Vasto Marina): la squadra di mister Massimo Baiocco dovrà cercare di alzare il livello per conquistare un altro risultato positivo.

Tabellino

Bacigalupo-Celano 1-0 (0-0)

Reti: 44´ Maccione (B)

Bacigalupo: Di Guilmi, Maccione, Ciancaglini, Di Lorenzo (Irace), Sarchione, Napoletano, Galiè (De Rosa), Fosco, Alberico (Notarangelo), Liberatore (Antonino), Canosa (Piccirilli). All. Massimo Baiocco

Il punto sui campionati Allievi e Giovanissimi Regionali. Si è giocata la 6° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Con un calcio di rigore trasformato allo scadere da De Thomasis, la R.C. Angolana pareggia con la Giovanile Chieti e conserva il primo posto con due punti di vantaggio; prova a riavvicinarsi alla testa della classifica il Poggio degli Ulivi (4-1 sul Celano), passo falso invece per la Marsica che viene fermata sul 2-2 dal Cologna. Blitz esterno del Lauretum che espugna il terreno dell´Amiternina, bene anche la D´Annunzio Marina che supera per 2-1 il River Casale.

Classifica allievi girone d'élite per il titolo regionale: R.C. Angolana 16, Giovanile Chieti 14, Poggio degli Ulivi 12, Marsica 10, Amiternina e Lauretum 7, Celano e Cologna 5, D'Annunzio Marina e River Casale 4

Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Successi importanti per la Virtus Vasto (3-1 sulla Virtus Cupello) e per il Francavilla (2-1 sul San Salvo), bene anche la Caldora e la Bacigalupo che battono il Sant´Anna e il Miglianico, finisce in parità infine Manoppello Arabona-Acqua e Sapone.

Classifica allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Virtus Vasto* 15, Francavilla 13, Caldora 11, Bacigalupo** 7, Acqua e Sapone, San Salvo*, Spal Lanciano* e Virtus Cupello** 6, Miglianico 4, Manoppello Arabona* 3, Sant'Anna 2 (* una partita in meno, ** due partite in meno)

Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. Prima sconfitta stagionale per la capolista Poggio degli Ulivi, battuta dalla R.C. Angolana che, in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, negli ultimi minuti riesce a rimontare passando dall´1-2 al 3-2. Vincono e si portano nei quartieri alti della classifica il Pineto e la Bacigalupo che piegano rispettivamente la Virtus Vasto e il Celano, termina 2-2 invece la sfida tra Penne e Il Delfino Flacco; chiude il quadro del 6° turno il posticipo di lunedì tra Delfini Biancazzurri e Olympia Cedas.

Classifica giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Poggio degli Ulivi 15, Olympia Cedas 12, Pineto e R.C. Angolana* 10, Bacigalupo* 9, Penne 8, Delfini Biancazzurri 6, Il Delfino Flacco* 5, Virtus Vasto* 3, Celano 1 (* una partita in meno)

Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Finisce a reti inviolate la sfida tra Francavilla e Giovanile Chieti, ne approfittano per avvicinarsi alla vetta della classifica il Fossacesia e il River Casale che piegano la D´Annunzio Marina e il San Salvo; in chiave salvezza fondamentali successi per i Quattro Colli (10-0 sulla Virtus Cupello) e per il Lauretum (2-0 sulla Fater Angelini).

Classifica giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Caldora*, D'Annunzio Marina* e Giovanile Chieti 12, Fossacesia 11, River Casale 10, Francavilla* 8, Fater Angelini 7, Quattro Colli 5, Lauretum* 3, San Salvo** 1, Virtus Cupello** 0 (* una partita in meno, ** due partite in meno)

Loris Napoletano