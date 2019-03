Due incendi di natura sospetta sono scoppiati oggi pomeriggio nella zona occidentale del territorio comunale di Vasto. Vigili del fuoco di Vasto e Gissi al lavoro dalle 14 per circoscrivere il rogo divampato in contrada San Lorenzo, con la difficoltà di dover operare in una zona impervia e non raggiungibile dai mezzi. Quando le fiamme hanno raggiunto la massima estensione, i pompieri sono riusciti a evitare che il fuoco arrivasse a insidiare l'autostrada A14.

Per diversi minuti loa polizia municipale di Vasto ha deviato il traffico impedendo il transito in un tratto di via San Lorenzo invaso dal fumo e vicino al punto d'azione delle squadre d'emergenza.

Mentre era in corso il primo intervento, un altro incendio, di dimensioni minori, è divampatp in via San Biagio. In questo caso sono stati gli uomini del gruppo comunale di Protezione Civile (già presenti a San Lorenzo in supporto dei vigili del fuoco) ad occuparsi di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.