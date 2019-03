Vola in zona play-off il Golfo d’Oro Vasto, la squadra di biliardo che partecipa al campionato regionale abruzzese-molisano delle specialità 5 birilli e Goriziana 9 birilli.

Battendo 4-2 in casa la capolista Montesilvano, gli specialisti vastesi della stecca raggiungono il secondo posto in classifica, a pari punti con l’Ortona.

Il big match – Nel girone d’andata era finita 3-3. Il match di ritorno si gioca nella sala biliardi del circolo Msp Italia di via Pescara, affiliato alla Fibis (Federazione italiana biliardo sportivo).

Il Golfo d’Oro schiera una formazione composta da Remo Potalivo, Giovanni Di Matteo, Nicola D’Aloisio, Tonino Tarquinio, Zopito Di Claudio (detto Zorro) e Peppino Nanni per opporsi al quartetto D’Antonio, Pizzico, Silvetti e Di Lauro, portacolori della squadra The Best Montesilvano.

Come in ogni match di campionato, vengono disputati 5 incontri per complessivi 6 punti in palio: un punto per ognuno dei due singoli, per le due sfide a coppie (due giocatori contro due), mentre gli ultimi due punti vengono assegnati tramite la staffetta (4 contro 4, con gli atleti che si alternano sul tavolo verde).

Prima fase del confronto caratterizzata dall’equilibrio: 2-2 al termine dei singoli (con D’Aloisio autore di una splendida rimonta dopo essere stato in svantaggio di oltre 200 punti contro Pizzico) e delle due partite a coppie: col sorriso sulle labbra e un'impressionante regolarità di gioco, il duo Di Claudio-Tarquinio domina fin dai primi colpi. Ma anche gli ospiti si aggiudicano un singolo e un doppio. Perfetta parità.

Il match si decide, dunque, nella staffetta, iniziata alla grande da Potalivo e D’Aloisio e conclusa senza patemi d’animo da Nanni e Tarquinio. Finisce 4-2.

La classifica – Le squadre partecipanti al campionato regionale sono 20, divise in due gironi. Ai play off, il torneo che al termine della stagione regolare assegnerà il titolo 2013-2014, accederanno le prime quattro di ognuno dei due raggruppamenti. La classifica del girone A vede in testa Montesilvano con 51 punti, al secondo posto Ortona e Vasto con 46, quindi Isernia a quota 42. Mancano 6 giornate al termine della regular season. Il Golfo d’Oro è in piena corsa.

La squadra – Questa la rosa del Golfo d’Oro Vasto: Remo Potalivo (capitano), Giovanni Di Matteo (vice capitano), Giorgio Spadano, Nicola D’Aloisio, Alessandro D’Aloisio, Tonino Tarquinio, Zopito Di Claudio (detto Zorro), Massimo Potalivo, Fernando Iacovitti, Nicolò Cianci, Franco Cirulli, Giuseppe Nanni e Guido Potalivo.

D’Aloisio trionfa a Pescara – Prosegue il magic moment di Nicola D’Aloisio, che ieri ha trionfato nella gara individuale di Pescara, che ha visto la partecipazione di giocatori di elevato livello tecnico. Sul podio anche Remo Potalivo, che ha raggiunto la semifinale.