Era una partita difficile e lo si sapeva. Quella tra Giulianova Basket e BCC Vasto Basket è stata una sfida ad alta intensità, in bilico fino alla fine, e che ha visto primeggiare il padroni di casa. Per i biancorossi di coach Di Salvatore è il secondo stop consecutivo. A pesare sulle sorti del match c'è stata l'indisponibilità di Gianluca Di Carmine, uno dei leader della BCC Vasto Basket, che oggi non è sceso in campo. I biancorossi, con la concomitante vittoria dell'Amatori Pescara contro la Stella Azzurra Roma, scivolano al quarto posto in classifica.

Il match si gioca in sostanziale equlibrio tra le due formazioni. Parte subito bene la BCC Vasto Basket, che riesce a costruire un piccolo margine da portare fino alla fine del parziale, chiuso sul 16-20. I giuliesi provano a restare in gara e la missione aggancio arriva a metà della seconda frazione, quando Gallerini infila la bomba che vale il 33 pari. E' lo stesso giocatore del Giulianova a regalare il primo vantaggio ai suoi, che lo manterranno fino al riposo lungo.

Si torna in campo per la seconda parte di gara e la BCC Vasto Basket vede il Giulianova scappare avanti, fino al massimo vantaggio, +6, firmato da Marmugi. La BCC Vasto Basket soffre e si riporta in scia, trovando un nuovo sorpasso con Di Tizio. Ma il Giulianova ci mette poco a rimettere la testa davanti. Il finale del terzo quarto si gioca dalla linea dei 3 punti: prima Sergio porta nuovamente i biancorossi sul pareggio, ma Gallerini lo imita subito dopo chiudendo la frazione sul 65-62.

Ultimi dieci minuti per decidere le sorti del derby abruzzese. Coach Di Salvatore perde dopo pochi minuti Biagio Sergio per 5 falli commessi. Tra i padroni di casa sono sempre Gallerini e Travaglini a farla da padrone. La BCC Vasto Basket, quando il Giulianova sembra poter piazzare il break decisivo, trova un gioca da tre di Serroni e una bomba di Dipierro per restare aggrappata al match. A 11 secondi dalla fine la BCC Vasto Basket ha ancora 2 punti da recuperare e si affida al fallo sistematico. Ma Gilardi fa 2 su 2 ai liberi, con coach Di Salvatore che prova con un ultimo time out a trovare lo schema buono per tentare il miracolo. La bomba di Durini non entra, ma Di Tizio infila sul rimbalzo. Ancora un fallo, a 4 secondi dalla fine, che manda in lunetta un Gallerini in stato di grazia. Il numero 20 non sbaglia e chiude il match sul punteggio di 83-79.



Giulianova Basket 85 - BCC Vasto Basket 83-79

Giulianova Basket: Gallerini 28, Sacripante 5, Travaglini 16, Gilardi 14, Marmugi 6,Mennilli 8, Caruso 3, Pira 3, Cianella 0, Scarpetti ne. Coach: Francani

BCC Vasto Basket: Dipierro 22, Serroni 13, Di Tizio 17, Sergio 11, Marinelli 8, Durini 8, Ierbs 0, Di Carmine ne, Bucci ne, Menna ne. Coach: Di Salvatore